基隆市暖暖區在去年9月傳出幼童命案，有一名3歲小男童，因父母都在夜市做生意，忙得不可開交，故自去年5月開始，就將他託育給住在碇內街的26歲劉姓保母照顧，劉女供稱當天男童躺臥在地板上休息，在自己打算叫醒男童時，才發現他失去生命跡象，但法醫解剖後，卻發現男童內臟破裂疑似受虐，因此將劉姓保母與其丈夫改列被告，認為2人涉傷害致死等罪，嫌疑重大且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警表示，去年9月25日下午，基隆市26歲劉姓保母打電話給119，她說自己照料的3歲男童，因高燒不退陷入昏迷，該男童在中午時，躺在地板上休息，但保母下午2點多打算叫醒男童時，才發現他似乎昏迷、沒有反應，趕緊通報警消救援，沒想到男童卻已經死亡，消防局緊急派員到場，但發現男童已失去呼吸心跳。

基隆市消防局指出，去年9月25日下午2點31分接獲保母報案指撐，家中3歲孩童高燒不退、意識昏迷，而救護員到場後，這名劉姓保母焦急地稱，男童這幾天都有感冒現象，救護人員察看男童狀態時，赫然發現孩童已無呼吸心跳，消防局回報後，即由第三警分局碇內派出所員警在現場拉起封鎖線進行調查，並同時留置保母偵訊。

據了解，3歲男童的父母親在事發一個多月前，小孩交給劉姓保母照顧，小男童在事發前晚上突然發高燒，而保母沒有他的健保卡，所通知男童父母送來，但是還沒等到父母親，小男童就過世了，他的父母25日下午2點多前往保母家，找不到兒子，報警處理時，才知道兒子已經死在保母家中。

警方指出，社會處也派員前往關切，並查出保母沒有執照，因此會將保母依兒少法罰鍰6000元至3萬元不等的金額，此外，警消在進入屋內看到男童仰躺在地板，身上並沒有明顯外傷，原先一度以為男童只是單純疾病死亡，沒想到解剖發現，男童內臟破裂，就連頭部也有傷勢，有顱內出血狀況。

檢警懷疑遭外力介入造成，因此將劉姓保母與丈夫列為被告，可是保母和其丈夫都否認施虐，並堅稱是男童自己跌倒才會傷勢，檢察官認為2人涉傷害致死等罪，且有逃亡串證之虞，因此向法院聲請羈押獲准。

(中時 )