立法院臨時會正審查民國110年度政府總預算案，其中各部會租用辦公廳舍經費達新台幣4億多元，負責管理全國最多不動產的國有財產署（國產署），所屬財政部高居政府單位中租屋預算第2名，卻未能帶領其他部會善用政府閒置空間，形同浪擲公帑。同時，依照行政院公共工程委員會（工程會）所統計的數據，全台灣蚊子館有425件，但其中的408件政府已認定達到活化標準。

台北市立兒童育樂中心「明日世界」已成為青少年隨意塗鴉的廢墟，保全巡邏箱內日誌還停留在1月3日。（圖／馬景平攝）

本刊記者根據台灣師範大學美術系副教授姚瑞中拍攝的幾處蚊子館，實際前往幾處占地面積大或興建經費高的蚊子館一探究竟。首站來到2014年歇業、占地3萬坪的台北市「兒童育樂中心」，分別進入「昨日世界」和「明日世界」園區，前者一整排閩式建築和滿地的落葉，可見許久未管理；後者則被圍籬封閉，除了大門玻璃碎裂一地，還目睹兩名高中生賴同學和林同學，正在牆上塗鴉作畫，他們說：「我們小時候常來這裡玩，沒想到現在變成廢墟。」一旁的保全巡邏箱內日誌，還停留在3周前的1月3日，難怪這裡會成為塗鴉創作者的天堂。

雖然世博台灣館即將轉型，但一旁的文創館仍藤蔓環繞，工程會竟將整個世博台灣館產創園區都列為「已經活化」。（圖／姚瑞中提供）

本刊記者繼續往南來到新竹市「世博台灣館產創園區」，其中「世博台灣館」是2010年「上海世博會台灣館」原型，2013年風光移回新竹，再加上旁邊的「文創館」和「貨櫃嬉遊村」，占地共1萬4000坪，總經費14億4千萬元，後因不堪虧損停止營運。如今，占全區面積僅10分之1的世博台灣館，即將轉型成「兒童探索館」，但文創館大門緊閉、外牆上藤蔓纏繞，工程會卻將全區都列入「已經活化」，實在令人費解。

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(中時新聞網)