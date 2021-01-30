今30日上午NET中山路店封館半日，邀約28戶家庭、50名兒少開心挑新衣幸福過好年。（嘉義家扶中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今30日上午NET中山路店封館半日，邀約28戶家庭、50名兒少開心挑新衣幸福過好年。（嘉義家扶中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

主富(NET)服飾公司愛心不間斷，連續13年贊助家扶兒少添購新衣，今年亦提供80萬元額度給嘉義家扶中心，每位兒少得到2000元提貨券，共400名家扶兒少受惠，今上午NET中山路店封館半日，邀約28戶家庭、50名兒少開心挑新衣幸福過好年。

就讀幼兒園大班的小慈，兩個月前家中遭遇祝融之災，無家可歸，與從事裝潢工作的父親搬至親友家居住，小慈的母親罹患重病且祖母年邁，家中生活重擔、醫療費全由父親一肩扛起，大火也燒光小慈家中所有物品、衣物，小慈與家人只能穿著親友臨時湊合提供的衣服。

當主富服裝贈送提貨券讓家扶的兒童購買新衣消息傳來，社工馬上安排小慈與家人參與一年一度NET封館購衣活動，家人帶著小慈買到災後第一件新衣，小慈相當開心，說可以挑選自己喜歡的衣服，終於可以跟其他同學一樣穿新衣過新年了！

今NET門市的店員熱情化身成為造型顧問，協助到場的家庭挑選喜愛衣服、褲子、包包及鞋子，一同共襄盛舉、傳遞愛心，此外，嘉義在地知名「福源肉粽」老闆娘黃若瑩在得知此一活動後也熱情贊助200顆粽子，讓遠道而來採買衣服的家扶家庭也可以享用熱呼呼美味可口的粽子。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，感謝主富(NET)服飾公司提供愛心提貨券幫助嘉義地區弱勢家庭，讓孩子們感受到社會上滿滿的溫暖，也能穿上新衣、戴上新帽，幸福過好年，亦感謝黃若瑩連續3年提供熱騰騰的美味粽子，讓家庭能吃在嘴裡、暖在心裡，家扶呼籲能有更多的善心人士與愛心企業，一起協助推動扶幼工作、持續送愛到家扶。

(中時 )