苗栗縣刑大月前在銅鑼鄉查獲非法棄土案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

由陳姓主嫌所領頭的土方業者，涉嫌在苗栗縣銅鑼鄉內找了3塊農地，誆騙地主同意供其傾倒回填廢土，苗栗縣刑大獲報，報請苗栗地檢署檢察官指揮查辦，日前持拘票及搜索票，拘提陳姓主嫌等人到案，並扣獲帳冊等證物，詢後，依廢棄物清理法移送檢方偵辦。

苗栗縣刑大隊日前接獲情資指出，有不法集團涉嫌在銅鑼鄉一帶農地回填廢土，影響周邊環境及水土保持。苗栗縣警局長周煥興獲報非常重視，指示刑大組成專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮偵辦，全力蒐證。

警方經查發現，這個不法集團係由陳姓主嫌為首，結合地方村長尋找附近地勢較為低漥的農地地主，假稱將協助向縣政府申請回填土方，並且傾倒廢土來源乾淨，回填農地不會有法律責任，誘使地主同意傾倒來路不明土方。

結果陳嫌等人非但未申請核准回填，土方來源多為劣質爛泥，除影響該地水土保持，土方內重金屬等有害物質含量不明，連帶使得回填農地地主淪為共犯，陳嫌除向地主拿取回填土方費用，又向提供土方的業者收取清運費用，大賺黑心財，不法獲利初估約新台幣50萬元。

警方經清查回填農地共有3處，回填土方約5千餘立方米，涉案犯嫌計17人，專案小組待事證蒐證完備後，於月前拘提陳嫌2人，並傳喚通知共犯到案說明，查扣帳冊、手機等犯罪事證，詢後，將全案以涉嫌違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。

(中時 )