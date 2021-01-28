農曆新年將近，加上今年的西洋情人節在新春期間，HAPPY GO即日起攜手百貨與量販等通路強打優惠再拚點數經濟，遠東百貨推歲末酬賓快閃回饋活動，100點即可兌換200元紅利券；遠東SOGO各分店推出200點兌換新春購物金與購買福袋商品贈金喜刮刮樂抽新「機」等優惠；愛買量販則推出「牛」轉乾坤好運三重刮刮卡，有機會獲得Gogoro 3電動機車、iPhone12及Apple Watch S6等重量級大獎。

防疫期間為減少消費接觸也另加碼祭出使用HAPPY GO Pay於指定通路消費單筆七倍贈活動，1/28～2/10更有新春限定單筆消費滿額點數十倍回饋，讓卡友在疫情尚未消退的農曆年也能安心消費。

HAPPY GO顧客經營事業部副總經理李明城表示，疫情影響無法出國，國人消費買氣提前湧現，消費者對點數的運用更精打細算，疫情尚未消除使得零接觸商機延續，也觀察到HAPPY GO Pay去年第四季的使用率較前一年同期成長三成。因此，HAPPY GO也在歲末年終之際，結合行動支付並攜手關係企業的百貨與量販通路推出一連串的點數優惠，讓卡友在疫情影響下也能過個好年。

看好除舊布新需求，HAPPY GO攜手遠東百貨，即日起至2/9推出歲末酬賓回饋活動，卡友可用HAPPY GO點數100點兌換200元紅利券，台中大遠百與板橋大遠百2/1～2/11憑單日滿額發票即可以2,000元預購福袋，有機會抽最高16.8萬元的遠東百貨商品券，希望能讓卡友開春荷包滿滿。

遠東SOGO則是於台北店、復興館、天母店、及中壢店等各分店推出不同的新春活動，2/12～2/16於台北店購買福袋商品可兌換金喜刮刮樂牛年抽新「機」刮刮卡；2/2～2/4於復興館當日消費累計滿1,000元可享食尚迎新春回饋，兌換「好煮藝料理鍋」；3/2～3/31期間於天母店可用200點兌換100元美食抵用券；中壢店則於1/29～2/3可用200點兌換100元購物抵用券+100元購物折價券，每人每卡再加贈「2021獨家好運發財金」。

民眾喜歡在新年期間試試手氣，愛買也推出牛轉乾坤好運三重刮刮樂，即日起至2/7卡友可至愛買門市的活動專區購買，第一刮驚喜大獎有機會獲得Gogoro 3電動機車，第二刮人人有獎有機會獲得iPhone12、Apple Watch S6及愛買購物金10,000元等大獎，第三刮鴻運當頭為愛買50元現金折價券。使用HAPPY GO Pay購買牛轉乾坤刮刮卡再加碼送HAPPY GO點數100點，單筆購買五張以上再抽「Panasonic國際牌電烤箱9L」乙台。

(工商 )