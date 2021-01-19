圓展(3669)推全新升級版圓展USB雲端視訊會議攝影機中央管理系統AVer EZManager 2，全面更新使用者介面，並強化資訊部門最喜愛的簡便群組管理與遠端管理的資訊安全。圓展去年全年營收40.64億元，創歷史新高，年增89.9%。

資訊主管下載使用EZManager 2後將會發現，使用介面全面翻新，選單和控制介面更清晰分明！新版中央管理系統針對網域內的每台攝影機，提供更為直覺的卡片式設計，取代舊版Excel樣式的攝影機清單。此外，簡化後的控制介面，讓資訊人員輕鬆透過平板或手機即可遠端管理設備。

使用者能立即確定哪台攝影機正在使用中，透過一鍵點擊或觸碰即可了解硬體及軟體的版本訊息，或是遠端瀏覽/調整攝影機影片。

新版免費中央管理系統提3大功能：

一、遠端管理-以往資訊人員最痛苦的差事就是要花很多時間到各個視訊會議攝影機安裝地點進行更新或日常維護。EZManager 2將這些大量的設備維護工作統一集中在一個虛擬介面，透過中央電腦、筆電、平板或手機等行動裝置遠端連線控管，輕鬆解決這個困擾。

二、資安強化-EZManager 2讓資訊主管可針對不同使用者設定權限如管理者或僅供瀏覽的訪客，避免未經授權的使用者改變攝影機或系統設定。這種保護措施可以保護裝置設定，並節省時間，提升工作效率。

三、簡便的群組管理─使用者能依區域或設備類型將網域內的攝影機分為不同的群組，快速地進行自動或手動的韌體/軟體更新。透過此功能，可以輕鬆確保每台攝影機都處於完成系統更新的最佳狀態。此外，使用者權限可儲存為設定範本，應用在跨群組的攝影機設定，減少重複性的工作。

(時報資訊)