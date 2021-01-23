獲選台中市文化局藝術亮點的豐藝館，與國美館相輝映的展演空間，推動「生活藝術化，藝術生活化」理念。（盧金足攝）

珍珠奶茶成為可愛、趣味、亮眼的新打卡地標。（盧金足攝）

展場還重現飯店客房立體二Ｄ造型，參觀民眾可以像住在飯店的拍照互動。（盧金足攝）

獲選台中市文化局藝術亮點的豐藝館，與國美館相輝映的展演空間，推動「生活藝術化，藝術生活化」理念，拉近藝文與民眾距離，「台中豐邑Moxy主題展-斜槓藝術玩很大」23日舉行別開生面的導覽，國外藝術家Eric Charles Olmstead運用大量塗鴉壁畫創作，融入台中獨特城市文化以及台灣特有庶民飲食特色，珍珠奶茶都入畫，有如台中版的「清明上河圖」，Eric說，「愈畫愈入迷，我愛上台灣了！」

豐藝館為「豐邑機構 財團法人豐邑文教基金會」所屬藝文展示空間，座落於國美館旁，展場空間約200多坪，豐邑機構飯店事業部執行長劉純芳說，Eric以一名來自美國的視覺藝術家來看台中，怎麼解讀逢甲夜市的生活，怎麼看台中國家歌劇院，如何感受台灣人情味。

此外，甚至發源於台中的珍珠奶茶、各種花朵，都用彩筆呈現在飯店的壁畫，台中人的生活，用夜市方式傳達，劉純芳表示，當初討論的概念，其實是想要變成是要台中版的「

清明上河圖」，充滿生命力的飲食文化，民眾拚經濟的毅力

，表現更有「藝」思。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，從土地取得、規劃設計、營建修繕、社區管理、社區活動、生活美學等，將五星級飯店服務系統導入社區，2020年更引進潮飯店品牌，位於台中南屯區的台中豐邑Moxy酒店，致力「建造不只是一間房子，而是一個家」的概念，不只是一間飯店，更兼具建築與藝術的內涵，為潮世代提供全新的旅宿體驗。

邱崇喆說，為讓更多人認識台中豐邑Moxy酒店從使用者角度出發的「Play on」精神，豐邑機構透過旗下的「豐藝館」策畫舉辦台中豐邑Moxy主題展「斜槓藝術玩很大」，展期即日起至2021年5月23日，呈現台中豐邑Moxy酒店空間的多元趣味、共享同樂的內蘊意涵。

「從Moxy視角呈現台中魅力」及「台中就是一個放大的Moxy」，劉純芳指出，包括整體硬體規劃設計以「台中印象」為元素，大量帶入鐵皮工廠的浪板、風管、輕鋼架與水泥牆，室內裝飾取材以聞名全球made in Taichung的腳踏車零件、籃球鞋、珍珠奶茶等名產。

室內藝術風格多元，包括充滿台中色彩的熱鬧夜市小吃及七彩霓虹夜生活，都是取自在地人文風情的特色，隨著白天與夜晚的風格轉變，表現充沛的台中城市文化。

人人都可以是生活創作家！藝術家在豐藝館開展，為生活注入獨特創意，Eric Charles Olmstead在台中豐邑Moxy酒店內的公共空間，運用塗鴉壁畫創作，延續Moxy潮飯店一貫的自由風格，融入台中城市文化。

雕塑家曾永玲製作大型街道公共藝術，運用金屬製作的大型珍珠奶茶成為可愛、趣味、亮眼的新打卡地標，讓台中豐邑Moxy在視覺呈現上，如同一間風格強烈的時尚藝廊，深度發揚台中的創新精神。

(中時 )