台汽電擴大綠能佈局多軌並進！除自身積極切入風電、太陽能裝置、電廠經營等項目，台汽電（8926）宣布董事會通過認購兆豐太陽能（股）公司20％股權；待投資協議書簽署完成後配合兆豐太陽能（股）公司現金增資時程分階段認購8仟萬股，總金額以8億元為限。

台汽電近年積極轉型，從過往汽電共生領域，跨入再生能源領域，涵蓋太陽光電、風電，帶動工程承攬業務範圍擴大，尤其在太陽光電，台汽電曾協助台電完成全台最大的彰濱100MW、台南150MW的興建工程。

此外，台汽電除承攬再生能源工程，也提供客戶綠電交易服務，為全國第二家取得再生能源售電執照的業者；日前就與台灣大及台綜院攜手合作，完成國內售電業中最大的太陽光電轉供案。

台汽電於台南官田擁有一座汽電共生廠及17家轉投資及再轉投資公司，其中包括四間民營天然氣發電廠。近年積極投入再生能源事業，除風電、光電EPC統包合約，也取得綠電售電執照。

再生能源運維市場年規模上看150億元，台汽電負責台電86部風力機組維護，是台灣最大陸域風電運轉維護團隊；配合旗下再生能源運維中心預定第一季完工，期盼搶占年約百億元運維商機，營運利基蓄勢提振。

台汽電承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程，以及子公司星能股承攬台電示範風場陸域管排土建工作均在執行中；台電台南鹽田150MW太陽光電案正進行中，並爭取大型地面型太陽光電統包或部分工程。星能股取得烏山頭水庫水面型光電（約13MW）開發權也已取得籌設許可。

(工商 )