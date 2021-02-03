氣動元件廠氣立今（3）日公布1月營收1.53億元，比去年同期成長幅度逾八成，表現優於原先預期，目前在手訂單滿載。氣立表示，過年期間，大陸上海廠員工多數留廠加班因應，今年營運目標是營收超過2018年，締造歷史新高。

氣立3日公布1月營收達1.53億元，較去年同期大幅增長80.56％，比去年同期成長12.03％。第一季向來是氣動元件淡季，氣立今年1月營收表現亮眼，超乎原先預期。

氣立董事長游平政表示，今年元月淡季不淡主因是去年受疫情影響，去年第一季許多工廠停工，後續出現缺料情形。過去一年，大家雖學習與疫情共存，但最近全球疫情再度加溫，使得各大設備廠開始備料應戰，同步帶動氣立等元件供應商業績加溫。

氣立指出，全球各國產業陸續面臨COVID-19衝擊，導致勞動力短缺及產能下降，以及對供應鏈斷鏈的恐慌。根據「KPMG年全球與台灣CEO前瞻大調查」指出，供應鏈風險更是全球與台灣CEO認疫後認定的前五大風險之一，全球67％與亞太73％CEO認為，需再調整供應鏈佈局，顯見企業面對疫情強化製程管理的重視，加速邁向工業4.0的發展趨勢。

氣立表示，工業4.0整合現有資源及製造流程，結合自動化機械、智慧感測、大數據分析與系統整合等網路科技實現智慧製造願景，氣立生產的氣動元件是自動化的機械元件。全球傳統工廠轉型智慧工廠，將會是氣立未來營運的動能。氣立因應此發展趨勢，加速從氣動元件跨入電控元件市場的布局。電控元件為數位化控制，加入晶片與感測技術，可透過電腦發號指令控制及數據化管理，要跨入智慧工廠領域，電控元件將是相當重要的一個關鍵。由於電控元件成本是一般氣動元件的三至四倍，自動化設備製造廠會依據不同產業及客戶為其量身訂做，使其效益發揮至最大。氣立專注研發型的氣動元件廠，不論是氣動或電控模組元件，都可為客戶提供更完整的服務。

(工商 )