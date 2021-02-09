貨櫃航運長榮（2603）9日公布2021年1月合併營收為284.35億元，年增71.70％，刷新2020年12月營收的紀錄，再創新高，主要受惠運價攀升。由於2020年2月新冠肺炎疫情剛爆發，價量呈現雪崩式暴跌，預料2021年2月合併營收年增率相當有看頭。

(工商 )