長榮1月營收284.35億元 創新高 19:002021/02/09 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃航運長榮（2603）9日公布2021年1月合併營收為284.35億元，年增71.70％，刷新2020年12月營收的紀錄，再創新高，主要受惠運價攀升。由於2020年2月新冠肺炎疫情剛爆發，價量呈現雪崩式暴跌，預料2021年2月合併營收年增率相當有看頭。 久陽1月營收2.85億元 創單月新高 宏全自結元月合併營收18.42億元 創同期營收新高 (工商 ) #長榮 #月營收 #創新高 #貨櫃航運 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科元月營收353.33億元 創歷史次高 18:302021/02/09 財經 台積電1月營收1,267億元 單月營收歷史次高 14:232021/02/09 財經 《觀光股》美食1月營收近7月低點 美國業績止跌回升 15:572021/02/09 財經 《半導體》1月營收年增17％ 世界Q1續戰新高 15:402021/02/09 財經 處分泰州廠影響 可成1月營收年減43.2％ 17:202021/02/09 財經 《其他電子》致茂1月營收歷史第3高 今年營運續拚威 09:092021/02/09 財經 王品元月營收歷史次高 只差55萬超越顛峰 13:052021/02/09 財經 《鋼鐵股》春雨1月營收年增33.67％ 營運H1樂觀 16:312021/02/09 財經 市場大好！台驊1月營收年增126％ 月營收與海運營收雙創新高 15:312021/02/09 財經 《鋼鐵股》榮剛營收連3升 Q1拚重回成長軌道 15:402021/02/09 財經 燁興1月合併營收5.69億元、年增25.41％ 10:332021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 川普追殺令拜登死不撤 外媒爆中芯國際趕上台積電機會 - 財經 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 遠離大陸製造破功？ 印度去年手機市場 77％被4品牌攻陷 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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