今年以來價格屢創新高的比特幣在特斯拉宣布大量買進後，價格逐漸逼近5萬美元大關。

比特幣價格追蹤網站Coindesk顯示，比特幣價格在14日創下49,714.66美元歷史新高後，15日因投資人獲利了結，盤中價一度下跌5.6％至45,914美元，但衝破5萬美元恐怕是遲早的事。

自從2月8日特斯拉宣布買進價值15億美元比特幣，並考慮日後開放消費者以比特幣購車後，比特幣價格至今已上漲20％左右。

(工商 )