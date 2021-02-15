比特幣逼近5萬美元大關 投資人獲利了結 23:012021/02/15 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年以來價格屢創新高的比特幣在特斯拉宣布大量買進後，價格逐漸逼近5萬美元大關。 比特幣價格追蹤網站Coindesk顯示，比特幣價格在14日創下49,714.66美元歷史新高後，15日因投資人獲利了結，盤中價一度下跌5.6％至45,914美元，但衝破5萬美元恐怕是遲早的事。 自從2月8日特斯拉宣布買進價值15億美元比特幣，並考慮日後開放消費者以比特幣購車後，比特幣價格至今已上漲20％左右。 北京制止餐飲浪費 個人有權舉報 誘導多點菜罰1萬人幣 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 (工商 ) #大量 #比特幣 #萬美 #比特幣價格 #元大關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國達1500萬人施打疫苗里程碑 推進第2階段接種 14:372021/02/15 國際 過年挖出全新連號舊台幣 1.3萬網友驚呼：千萬別去銀行換 10:422021/02/15 生活 月薪5萬實領僅1.5萬 移工告「台北日記」討98萬勝訴 11:362021/02/15 社會 過年虛擬幣帳戶遭盜用 婦人損失千萬比特幣 16:152021/02/15 社會 保時捷婉拒赴陸設廠 澳媒解讀：消費類公司正避免中國製造風險 09:272021/02/15 財經 我見我思：白德華》橫琴變身第二個澳門 19:312021/02/15 名家 藝人小嫻擔任一日店長 熱博叫賣屏東農特產 18:102021/02/15 寶島 緬甸持續動盪 外媒：對陸稀土供應考驗春節後開始 10:552021/02/15 財經 網瘋傳國道超猛餵尪秀 人妻笑回：實在很沒擋頭 18:192021/02/15 生活 畸形5腳牛成財神 出生後全村狂夢中獎號碼 14:482021/02/15 搜奇 NBA》馬刺雙衛飆分 本季還沒輸過東區球隊 12:182021/02/15 體育 財經熱門新聞 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 - 財經 台積電打趴死敵關鍵 解密先進封裝技術 - 財經 龍蝦被禁澳洲盼鮑魚緩和海鮮業者壓力 殘酷現實曝光 - 財經 不想變汽車界鴻海 拒與蘋果合作？ 日產回應了 - 財經 半導體是震央！美股多空對決來了 年後衝去買台積小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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