台中市街頭藝人認證未來將不必再考試。為讓街頭藝術更自由與豐富，且根據台北高等行政法院日前的判決、認為街頭藝人審查有違憲情形，台中市文化局決定今年起街頭藝人改採「登記制」，有興趣從事此行業者只需要檢附相關文件、上網登錄，審查通過即可領證。

近幾年台中市街頭藝人考照多在台中公園等場地舉辦，每每吸引近1000組表演者參加，參加選拔的藝人無不施展渾身解數，或跳舞、或歌唱、或秀出特殊技能，吸引不少民眾觀賞，但未來，這樣的場景將不復見。

台中市文化局表示，街頭藝人甄選堪稱年度盛事，前年共有1065組表演者報名申請，場面熱絡，去年則因疫情關係停辦，但疫情較穩定後，文化局也分區舉辦5場次小型街頭藝人證登記研習制說明會，對於街頭藝人改採登記制，包括市民、藝人及開放場所管理人都達到一定共識。

文化局指出，決定終止舉辦了10多年的考照制度，除希望藉由更多元的街頭藝術發展豐富台中各角落，另個原因是台北高等行政法院日前判決出爐，認定街頭藝人考照制有侵害藝術自由、職業自由等情況，也因此，包括台北、新北等縣市今年起也都改採登記制。

文化局強調，今年預計從4月6日起開放有興趣從事街頭藝術者線上登記報名，只要設籍台中市、年滿18歲者都能申請，申請者只須檢附相關藝術能力證明，審核通過即發證，未來可在台中市公告展演的83處場地演出。

(中時 )