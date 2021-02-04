台灣防疫受國際肯定，藝文展場克服疫情營運也受青睞。英國表演藝術新聞網站The Stage在半年內兩度報導台中國家歌劇院在疫情威脅下從未閉館，並推出創意線上直播演出等作法，展現台灣表演藝術界韌性。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗4日表示，未來除發展自製節目外，將持續與國內外場館結盟共製，讓創作能量不受封閉的國界所限制。

英國的表演藝術新聞網站《The Stage》在今年1月底及去年9月間各在《世界是一座舞台—而劇場如何在全球疫情下維持運營》及《海島國家藝文場館如何面對COVID-19》報導中指出，國際在疫情壓力下，陵蘭、瑞典、丹麥、美國與義大利等國家的表演藝術產業幾近停擺，肯定台中國家歌劇院從未閉館，並以創意滾動策略化危機為轉機。

邱瑗表示，面對疫情衝，擊歌劇院以資源分享與創意應對，駐館藝術家王連晟的創作《無光風景》原定在5月間演出，受疫情影響改為「Live線上直播」演出；《看見你的自由步》展覽透過擴增實境體驗等，擴大受眾，並拉近與觀眾生活的距離。

邱瑗指出，歌劇院防疫除基本措施，並推動軟、硬體升級，包括紙本節目手冊數位化、館內電梯按鈕替換為非接觸按鍵及語音控制系統、體溫檢測由紅外線熱感應儀取代人工測量等措施，讓表演者可安全及安心投入工作；民眾放心進劇場欣賞演出。

邱瑗表示，歌劇院在疫情期間快速打造「雲端學習」，發展新觀演視角。去年8月推出「NTT數位學苑NTT Online」，提供多元趣味的藝術學習短片，截至12月底已上架百餘支影片；YouTube訂閱人數比2019年成長6倍，點閱人次突破55萬；去年10月推出歌劇院Podcast頻道「WOW挖藝術」，分享表演藝術大小事，至今已超過千人訂閱、2.3萬次收聽。

(中時 )