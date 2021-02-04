小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(4日)財經重點。

【1】央行出手 終結炒匯

中央銀行為杜絕炒匯出重手，3日預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，其中新增對每年公司、行號5,000萬美元、個人500萬美元的累積結匯限額，將改採「更具彈性」的機制，針對不同性質、類別區分（例如外幣借款）做個別額度限制，杜絕不肖投機者利用現行「一整包」額度，混水摸魚借美元回台炒匯。

【2】螞蟻轉型金控 有望重啟上市

全球最大金融科技獨角獸螞蟻集團在「A+H」IPO折戟後，終於出現轉機。外電3日引述消息，螞蟻將轉型成為金融控股公司，並將包含區塊鏈等業務全數納入大陸金控架構下接受監管，相關方案最快在春節前公布。這意味著確定後續遊戲規則的螞蟻，有望重啟上市之路。

【3】貨幣市場基金規模 衝破兆元

國內貨幣市場基金規模在2020年底觸及台幣兆元的四年新高，中華信評3日表示，預期2021年基金規模會進一步擴大、信用品質評分也會進一步波動，原因來自兩項壓力源，一是該類基金對於非投資等級資產的曝險比重較高，特別是收益率壓力較大的基金；另一是總體經濟的不確定性持續，基金投資組合中的台灣企業（被投資機構）仍面臨下行風險。

【4】得晶圓產能得天下 聯詠天鈺營運樂觀

晶圓代工產能已嚴重不足，又為了緩解全球車用晶片缺口，國內重量級晶圓代工廠台積電（2303）等規劃排出產能增產車用晶片，市場擔憂將衝擊其他晶片的量產時程。此時具有集團內的資源當後盾，IC設計產能開出無虞，如聯家軍及鴻海集團旗下IC設計廠的聯詠（3034）及天鈺（4961）。

【5】亞馬遜新CEO賈西 雲端霸業功臣

即將接替貝佐斯（Jeff Bezos）成為亞馬遜新執行長的賈西（Andy Jassy）當年從無到有為亞馬遜開創雲端事業，如今亞馬遜已是雲端服務市場霸主，估計未來他將領導亞馬遜繼續朝科技公司邁進。

(中時新聞網)