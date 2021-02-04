美容美髮職類競賽實況。（台中市政府提供）

漆作裝潢職類競賽實況。（台中市政府提供）

台中市政府勞工局為增進青年就業技能，吸引更多青年投入技職行業，特舉辦第6屆青年職場新秀選拔活動，今年共有美容、美髮、漆器工藝、自行車組裝、中餐烹調、中式糕餅、藝術砌築、漆作裝潢共8項職類展開競賽；即日起至3月5日止受理漆器工藝、自行車組裝、藝術砌築、漆作裝潢等4職類報名，歡迎全國技職好手踴躍參賽。

勞工局代理局長羅群穆說，今年活動不同以往，各職類以新秀為競賽主軸，並將結合公益活動、市集、展覽等；另因應防疫需要，依各職類性質，分別在不同場地，分散舉辦3場次青年職場新秀選拔活動，每場活動2至4項職類。

羅群穆指出，參賽資格原則為18至29歲青年，但考量部分職類如漆器工藝職類的學習歷程及從業經驗，參賽年齡提高為35歲以下；其中，自行車組裝職類、中餐烹調職類、中式糕餅職類、藝術砌築職類，採2人1組團體競賽，其餘職類以個人組競賽。

勞工局表示，競賽活動試題將以台中在地特色及文化，並結合青年就、創業為命題方向，各職類競賽獎金較往年更豐厚，第一名將頒發獎金3萬元、第二名2萬元、第三名1萬5,000元、佳作六名每名5,000元，總獎金超過110萬元，邀請全國職場新秀展現創意與實力。

勞工局強調，活動採網路或書面報名擇一方式，依競賽職類分二階段報名，第一階段漆器工藝、自行車組裝、藝術砌築、漆作裝潢職類報名，自即日起至3月5日止；第二階段美容、美髮、中餐烹調、中式糕餅職類報名，自5月10日起至6月10日止。詳細競賽資訊可電洽04-22289111分機35612呂小姐。

(中時 )