國民黨革實院長羅智強發動罷免萊委，被鎖定的台灣基進3Q立委陳柏惟諷刺羅是「三姓家奴」，國民黨台中市議員羅廷瑋在臉書以「義薄雲天羅智強，賣主求榮陳柏惟」為題發文，表示最近剛好有媒體人評論羅智強的俠義精神，他忍不住要站出來替強哥講講話，質疑陳柏惟有如綠營的蔣幹，如此抹黑羅智強三姓家奴，到底在怕什麼？

羅廷瑋說，認識強哥的就知道，強哥是一個有情有義的人，不但勇於為黨發聲，在老闆 (馬前總統)民調最低的時候，仍全力支持，不改其志。而強哥最近更為了反萊豬公投四處奔走，推動罷免台中市的萊委陳柏惟，大快人心。

他說，陳柏惟可能是怕了，只好抹黑羅智強是「三姓家奴」，先後為馬英九、朱立倫、韓國瑜等人工作，但這位大立委不知道的是，強哥從沒當過朱立倫、韓國瑜的幕僚，之所以力挺這兩位，完全是出於強哥的江湖義氣。

羅廷瑋說，呂布之所以被罵上數百年的三姓家奴，是因為呂布先後反叛、賣主求榮，一切只以自身的利益為考量。而對馬傾力支持、對朱、韓義氣相挺的羅智強，陳柏惟竟用這樣的成語來抹黑，其中文和歷史，連國中生都不如。

他表示，在馬英九最低迷的時候，羅智強像義薄雲天的關雲長，即便失業近五年，仍不斷捍衛馬英九；現在為台灣人民的健康，鐵馬走天涯；拿賣主求榮的呂布相比，豈非笑話？

羅廷瑋強調，真正賣主求榮的是出賣台中市民健康、護航萊豬的陳柏惟吧！只是陳柏惟沒有呂布的戰力，最多只是綠營裡的蔣幹，護航萊豬、賣主求榮卻抹黑羅智強，陳柏惟用「沒衛生又不識字」這句話來形容再貼切不過，這樣子的立委，台中市民真的受得了嗎？

(中時 )