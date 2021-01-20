德國可能延長新冠封鎖，加深對經濟傷害的憂慮；歐股周二收跌，零售股、旅遊股、銀行股拉下大盤走勢。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.76點或-0.19%，為407.92點。歐股早盤因中國第四季GDP優異表現而上揚。

法國CAC 40指數跌0.3%；英國FTSE 100指數下滑0.1%；德國DAX指數跌0.2%，即使德國ZEW研究院數據顯示，德國投資人信心在一月上升高於預期。

德國即將延長封鎖期限的消息抑制市場信心，據消息人士告知路透，德國總理克爾和地方首長已經同意延長封鎖到2月14日。

防禦性部門較少受到經濟循環影響，例如健康醫療股、公用事業股出現上漲；零售股、採礦股、旅遊休閒股則下滑。

羅技意外下跌6.4%。羅技周二公布優異季度財報並上調本財年財測，早盤股價一度觸及史上新高。

採礦公司力拓集團(Rio Tinto)持平；儘管集團報出第四季鐵礦石產出量增加2.4%。

據Refinitiv IBES數據，泛歐600指數上市公司，第四季獲利平均將下跌26.2%。而在新冠病毒蔓延下，歐洲經濟體可能延長和收緊封鎖，投資人擔憂第一季和第二季獲利分別反彈43.5%和81.1%的預期將落空。進入到第四季的財報公布的時期，投資人可能更在意病毒未來的變化，而不是歷史數據。

法商食品商達能(Danone)上漲2.7%。一份研究報告指出，一維權基金已在去年底入股達能，並要求管理高層改組。

博弈集團Entain大跌11.9%，拖累英股表現。美國賭場營運商米高梅(MGM Resorts)放棄了對Entain旗下立博集團(Ladbrokes)的收購計畫。

(時報資訊)