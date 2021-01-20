半導體測試介面設備商穎崴(6515)今（20）日以每股348元轉上市掛牌交易，實收資本額自3.05億元增至3.36億元。穎崴開盤即以大漲35.06％的470元開出，隨後飆漲37.36％至478元，截至9點25分維持逾36％漲幅，蜜月行情超甜蜜。

穎崴上市前公開承銷現增新股3046張，其中2072張以每股287.6元底價競拍，投標倍數達近4.35倍、得標均價368.51元，溢價達約28.13％。後續517張新股以每股348元辦理公開承銷，共吸引超過11.72萬件申購單參與、中籤率僅0.44％。

穎崴董事長王嘉煌致詞時表示，公司團隊20年來堅持技術自主、努力不懈，以創新、品質、服務為企業經營理念，在半導體測試介面領域成為全球領導廠商，產品線布局也是同業中最完整、最先進。

王嘉煌指出，穎崴營運中心位於台灣，與各家晶圓廠、封測廠共同提供最優質的技術服務，使全球半導體IC設計和封測大廠都是公司客戶。這也是公司多年來的努力，才建立成彼此信任的夥伴關係。

王嘉煌認為，在進入資本市場後，一定會讓穎崴的能見度大大提升，對人才培育、技術研發創新、投資增進全球客戶信賴度，都將持續推動團隊繼續努力、加重責任感和使命感。公司將持續投資深耕台灣，為台灣創造更完整、更有價值的半導體產業鏈，服務全球客戶。

穎崴受新冠肺炎疫情及華為禁令升級影響，陸系客戶提前拉貨，使去年下半年營運動能轉弱。2020年12月自結合併營收1.73億元，月減16.89％、年減3.55％，降至近10月低點。去年第四季合併營收6.22億元，季減24.72％、年減10.05％。

不過，穎崴2020年全年自結合併營收29.09億元、仍年增2.59％、續創新高。王嘉煌表示，其他客戶需求已填補陸系客戶需求減少缺口，隨著晶圓供給逐步開出，5G、人工智慧（AI）及車用等高階測試晶片需求看增，樂觀看好今年營收獲利同步成長。

王嘉煌預期，今年老化測試治具（Burn-In Socket）、系統級測試（SLT）及探針卡（Probe Card）的成長動能可望較強。公司對此積極擴增自製探針產能，斥資32.5億元位於高雄楠梓第一園區投資興建的高雄二廠已於14日開工動土。

王嘉煌指出，高雄二廠基地面積1500坪，規畫興建地上8層、地下2層建物，預計2023年投產，擴充探針IC測試等關鍵零件產能。預期明年第四季月產能可提升至100萬支，至2023年可望備增至200萬支以上、上看300萬支。

(時報資訊)