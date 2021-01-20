逾57％民眾認為2021年台灣經濟成長率一定在3％以上，有22.7％預估未來半年薪資比現在多，有46.3％覺得股市會再漲半年以上，國泰金控20日公布元月國民經濟信心調查，庶民信心爆棚，連帶使得過去相對保守的耐久財消費意願提高，即民眾對買車、買房等，有點動心。

只是國泰金分析，疫情的不確定性，未來恐會抑制民眾的大額消費意願。

國泰金在2021年一開始，即對集團客戶進行每月一次的經濟信心電子問券調查，因為11月國發會公布的景氣對策信號燈維持綠燈，領先指標與同時指標都上揚，景氣持續復甦，主計處預測2021年台灣經濟成長率有3.83％，加上台股不斷挑戰歷史新高。

所以元月有43.8％的受訪民眾覺得未來半年景氣會比現在更好，這是從2020年5月，台灣抗疫效果在亞洲中顯著較佳後，民眾對未來半年景氣持續維持較強信心，即有每月都有逾三成以上，甚至四成受訪者看好未來半年景氣。

且在元月時事題中，有86.2％受訪者認為今年經濟成長率一定在2％以上，其中57.3％覺得應該在3％以上。

有20％以上的受訪者覺得未來半年工作會比現在好找，雖然也有35.7％覺得未來半年找工作會更困難，所以在找工作上仍是「負樂觀」；同時間有22.7％的受訪者覺得未來半年自己的薪資會比現在更高，覺得會減少的僅16.3％，即在薪資成長上已連續二個月出現「正樂觀」。

由於看好景氣、台股及未來收入，22.6％的受訪者提高耐久財的消費意願，是69個月來的新高比率，但耐久財消費意願較低的還是有29.7％，因此還是負意願。

至於購物、上館子、旅遊等非耐久財消費意願，在元月則有微幅下降，但依舊有28.5％的人有較高意願，對應低意願的23.4％，在非耐久財消費意願指數上是5.1，比去年12月的5.8小降，但維持四個月正意願。

(工商 )