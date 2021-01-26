市場擔心疫苗研發與配送接種進度，再加上已進入財報季節，以及美國政府1.9兆美元紓困計畫似乎在國會受阻，讓謹慎投資人先獲利下車再說。日股在消費相關景氣循環股，能源以及原物料族群領跌下，日經26日疲弱不振。日經225指數收28,546.18點，下跌276.11點，跌幅0.96%。東證股價指數收1,848點，下跌14點，跌幅0.75%。

市場對全球疫情產生疑慮，因為情勢嚴峻的美國，一直想辦法在增加國內疫苗接種率，歐洲各國則苦於疫苗供應商的分配進程遭到耽擱，至於日本，根本還沒開始正式接種疫苗。

又加上默克藥廠（Merck）傳出終止疫苗研發，也令人擔心疫苗供應量恐怕會不夠。

日股上周漲至30年高點，但不安的投資者趕在美日已進入的超級財報周，以及27日美國聯準會發表談話之前，選擇先出脫持股。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJM）表示，大家又開始在擔心，新冠病毒活耀時間會比預期來得更久，這也說明了為何盤中景氣循環股走弱，抗跌防禦類股則走揚。

另有部分分析師指出，日本央行有些參予利率走向的專家學者，呼籲要更有彈性地買進ETF(指數股票型基金)，所以當日本央行三月份重審利率政策時，這可能將是股票市場另個利空消息。

在東證核心30指數中，表現最差的是大金工業(Daikin Industries)，下跌2.98％，其次是豐田汽車下跌2.31％。

漲幅最大的是武田製藥(Takeda Pharmaceutical)，上漲1.83％，其次是電信業者KDDI上漲1.23％。

(時報資訊)