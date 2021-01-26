超商雙雄-統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)搶攻異國風味美食及過年商機，其中7-ELEVEN攜手星宇航空推出多款限定商品，全家則與北港武德宮跨界聯名，1月26日起推出招財系列鮮食，包裝設計上以金黃色加上黑虎大將軍、金元寶，象徵招財祈福。

為帶給民眾更多元且與眾不同的消費體驗，近年來不斷在商品、店型上推陳出新，也透過與知名高端的品牌聯手，打造市場話題，提升品牌形象創造全新價值，因此在2021年一開始，便與時下最具話題的精品航空-星宇航空攜手合作，結合星宇航空既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料…等異國風味商品，即日起在7-ELEVEN門市銷售，讓民眾免出國也能盡情開吃。

7-ELEVEN表示，雙方耗時半年以上的企劃討論，首波在7-ELEVEN門市將推出星宇航空推薦甜點系列商品以及星宇小舖精選商品預購，後續將陸續推出聯名商品、飲料等，持續帶給民眾全新體驗。

此外，即日起星宇航空小舖限定也將在7-ELEVEN門市同步開放預購，包括：2021精裝筆記本、音樂鈴、首航航點紀念杯組、星探者旅行組、甚至星宇航空獨家限定的蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋及星宇航空機上飲品VDS100%胡蘿蔔綜合蔬果汁等精選商品，通通可以到門市預購取貨，讓喜愛星宇航空的星迷們購買更方便。

迎接金牛年，為帶給大家滿滿好運，全家今年與台灣財神開基祖廟-北港武德宮合作，推出主食、輕食、麵包等7款全新招財鮮食，特別使用應景食材推出「大口黃金和牛堡」、「開運和牛堡」、「四星報喜紅燒牛肉麵」等，麵包則主打鹹口味，選用日本九鬼金胡麻拌入鮪魚，符合春節氛圍命名為「金魚滿堂胡麻鮪魚滿餡」、「極慶有魚胡麻鮪魚鬆餅」，1月27日至2月23日凡全家會員購買指定招財鮮食任一項，即可參加抽獎，藉由五路財神保佑，讓新的一年吃得平安又順心；春節連假不少人會歡聚、出遊，「全家」媽媽煮藝再推多款方便帶著走的新品，冷凍杯裝推出兩款中式乾拌麵，以及兩款厚片Pizza，提供消費者更多宵夜、點心的好選擇。

再者，全家會員數於今年1月突破1300萬名，為提升點數價值及會員累點意願，遊戲功能將成為會員APP下一階段重點佈局，預期將增加會員APP的開啟率，進而提升會員黏著度，「全家」此次與真好玩娛樂科技攜手打造「真好玩遊樂園」，主要透過擅長遊戲開發、會員經營的真好玩，將趣味好玩的遊戲因子融入於「全家」會員的生活中，如會員喜愛的養成農場遊戲「Farm」牛吃草，透過種植咖啡豆來獲得咖啡、購物金等好禮，也提供多款簡單有趣的輕型態小遊戲，會員可累積彩票兌換Let's Cafe咖啡、茶葉蛋、小分子氣泡水等商品。

(時報資訊)