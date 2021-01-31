走馬瀨農場將於2月11日至2月16日舉辦「金牛轉運喜迎春」春節連假活動。（走馬瀨農場提供／李宜杰台南傳真）

為了即將迎接「牛氣沖天」的金牛年，走馬瀨農場將於2月11日至2月16日舉辦「金牛轉運喜迎春」春節連假活動，今年就帶著親朋好友到擁有將近120公頃、如同紐西蘭寬闊牧野風情景觀的走馬瀨農場，一起度過春節假期。

南市農會代理總幹事陳益州表示，此次「走馬瀨金牛轉運喜迎春」為回饋台南市民，凡台南市民憑身分證件，就可享有150元優待票入場，而6歲以下的兒童更是可以直接免費入場。同時，農場也規畫許多可以讓親子一起互動的活動，有小朋友最愛的氣墊樂園、親子童樂會，提供滑步車、毛毛蟲氣墊、童玩跳格子讓小朋友可以盡情遊玩。

另外，在草原上還提供借用遮陽帳篷，租借只需繳交押金1000元，歸還時無損就能全額退回，讓大家可以輕鬆，又不曬太陽的在草原上野餐，歡迎大家於寒假春節期間來走馬瀨農場走春行好運。

走馬瀨農場場長許哲鳴也表示，農場為了迎接農曆春節，規畫了許多應景活動，在保安宮前有財神爺發放牛轉乾坤發財金、喜氣攻炮城，讓遊客在過年期間透過鞭炮除掉不好的運氣，幸運的還可以獲得農場提供的蘭花會館住宿券等獎品。

許哲鳴還說，場內水土資源保育館今年透過重新規畫及設計，以模型、道具、影音投影及AR互動遊戲等現代化裝置，讓遊客有著全新不同的展覽館體驗。而在春節期間住宿農場，晚間還辦理了新春營火晚會、星光外國秀及夜間觀星導覽，讓住宿及露營的遊客都可以一起度過熱情滿滿的新春夜晚。

走馬瀨農場屬多元之休閒場地，園區除了提供住宿及露營服務外，更規畫多項好玩遊憩設施，如遊園車、射箭、腳踏車、高爾夫球場、腳踏船、碰碰船，寒假春節期間又精心安排烏克蘭特技秀、哈薩克飆馬秀雙秀尬場，讓大家大飽眼福。

農場位於84快速道路往玉井方向，交通十分便利，鄰近南市多處著名景點，30分鐘周邊景點包括：南鯤鯓代天府、曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫、虎頭埤、關子嶺、梅嶺風景區、左鎮化石園區、南瀛天文館等，到農場遊玩，絕對是個可讓旅人夜間享受寧靜休憩、白天盡情玩樂的春節度假路線。

(中時 )