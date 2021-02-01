韓國記憶體廠三星(Samsung)與SK海力士(Hynix)，以及美國美光等三大原廠同步看好今年動態隨機存取記憶體(DRAM)市場，激勵DRAM製造廠南亞科(2408)領軍上攻，華邦電(2344)股價同步走揚。

市場預期第一季DRAM價格走漲，下游模組廠威剛(3260)等今早股價全數止跌反彈。

三星預期，受惠5G需求及資料中心對伺服器記憶體需求升溫，DRAM市場可望在上半年復甦。

SK海力士預期，隨著資料中心伺服器及5G智慧手機增加使用DRAM，DRAM需求增長可能超過供給，不排除出現短缺。展望2021年，海力士表示，隨著客戶投資新資料中心，伺服器產品需求將升高；此外，5G智慧手機出貨可望增加，將支撐手機記憶體需求居高不下。

日前美光執行副總裁兼事業長Sumit Sadana指出，去年下半年智慧型手機和車市回溫，帶動市場強勁需求，DRAM出現緊缺現象，甚至部分DRAM產品價格上漲，看好全年DRAM將維持上升且供不應求的趨勢。Sumit Sadana表示，美光掌握記憶體和儲存成長的絕佳契機，未來十年記憶體和儲存將是半導體產業成長最快速的領域。

DRAM廠南亞科先前於法說會上，總經理李培瑛表示，看好宅經濟需求將持續至今年上半年，上半年合約價估將逐季走揚，預期上半年DRAM市場將供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

DRAM上半年價格看漲，也有利於DRAM製造廠廠南亞科、華邦電營收、獲利逐季成長。

此外，利基型記憶體DDR3庫存水位低，市場供不應求，帶動現貨價格不斷走高，今年來漲幅已達38%左右，對於製造廠南亞科與華邦電營運有利。

(時報資訊)