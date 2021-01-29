韓國記憶體兩大廠三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）同步看好動態隨機存取記憶體（DRAM）後市，激勵DRAM製造廠南亞科(2408)與華邦電(2344)股價走揚。

三星預期，受惠5G需求及資料中心對伺服器記憶體需求升溫，DRAM市場可望在上半年復甦。

三星並指出，目前晶圓代工廠急於滿足汽車製造商需求，很多代工廠都呈現產能滿載情況，影響代工廠對DRAM及NAND生產進度，反而衝擊智慧手機及平板的出貨速度。

SK海力士並預期，隨著資料中心伺服器及5G智慧手機增加使用DRAM，DRAM需求增長可能超過供給，不排除出現短缺。

因疫情帶動手機晶片需求，全球第二大記憶體晶片廠SK海力士去年第4季營業利益大增298%，遠勝預期，全年獲利勁揚84%，該公司並看好全年需求穩健，早盤股價上漲1.6%。

展望2021年DRAM前景，海力士表示，隨著客戶投資新資料中心，伺服器產品需求將升高；此外，5G智慧手機出貨可望增加，將支撐手機記憶體需求居高不下。

DRAM廠南亞科先前於法說會上，總經理李培瑛表示，看好宅經濟需求將持續至今年上半年，上半年合約價估將逐季走揚，預期上半年DRAM市場將供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

DRAM上半年價格看漲，也有利於DRAM製造廠廠南亞科、華邦電營收、獲利逐季成長。

(時報資訊)