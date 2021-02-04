DRAM市場復甦，除了上游製造廠南亞科(2408)元月營收交出好成績，記憶體模組大廠威剛(3260)元月營收也創佳績並看好第一季營運，記憶體模組廠十銓(4967)等亦可望受惠上半年價格看漲。

DRAM現貨價自去年底開始起漲，去年12月短期漲幅即達到25-30%，今年1月現貨價持續上漲；因供給吃緊，將推動價格往上，合約價在今年上半年逐季看漲，整體產業對上半年看法偏樂觀。

記憶體模組大廠威剛公布2021年元月業績。受惠需求暢旺，固態硬碟(SSD)出貨創新高，推升1月合併營收年成長59.51%，達29.31億元。

威剛科技董事長陳立白表示，本季DRAM現貨價與合約價雙雙看漲，市場復甦態勢底定，預期今年上半年合約價及現貨價將輪番漲價，逐步墊高，DRAM市況萬里無雲。

威剛在模組廠中，DRAM現貨市場比重相對高，擁有的庫存資源最多，可反應報價上漲的受惠幅度可望最大。

十銓在現貨市場也有著墨，公司表示，DRAM自起漲點到目前已漲約30%，公司也反應報價漲了15-20%。

受惠記憶體市況復甦，南亞科2021年1月合併營收55.32億元，創四個月以來新高，月增8.96%，較去年同期增加22.93%。

展望今年，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體(DRAM)產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

研調機構IC Insights預測，今年IC產業的33種產品，整體銷售平均將上揚12%，其中尤以DRAM和NAND Flash的成長動能最強，估計買氣將分別提高18%、17%。今年記憶體市場復甦，對下游模組廠威剛、創見(2451)、宇瞻(8271)、廣穎(4973)、品安(8088)等營運均有利。

(時報資訊)