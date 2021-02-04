台股即將在明日封關，今盤面觀望氣氛濃，買盤追價力道不振，早盤在權值股幾乎全倒下，指數一度重挫逾160點，惟其後在台積電(2330)等指標股跌幅收斂下，台股重新站回月線，終場台股收跌65.1點、報在15706.22點、成交量為2536.59億元；春節長假即將到來，減弱市場追價意願，台股短線再大幅上攻機率不高，將以漲多震盪格局居多。

大型權值股今表現偏弱，台積電(2330)開低震盪，盤中後跌幅收斂，也支撐大盤指數回穩，終場台積電收跌0.48%、報在627元；大立光(3008)午盤後也拉回平盤附近帳震盪，股價站穩3000元大關，鴻海(2317)則開低震盪，跌幅逾2%，股價最低跌破5日線、月均線，除蘋果三大指標股的弱勢震盪外，聯發科(2454)開低震盪後跌幅收斂，站穩5日線，聯電(2303)亦小跌震盪；面板雙虎友達(2409)法說在即，率先公布去年第四季獲利逾80億元，全年稅後盈餘33.76億元，順利轉虧為盈，惟股價似乎利多出盡，重挫逾5%，群創(3481)則是開高走低，午盤後壓回平盤附近。

傳產股中以生醫、航運等相對抗跌，今上市櫃生醫族群挾著多樣題材逆勢揚升，高端疫苗(6547)傳出研發中的新冠疫苗有所斬獲，緊鎖漲停板135元，創新高價，亨泰光(6747)今年營運展望樂觀，股價同步漲停，法德藥(4191)1月營收再創單月歷史新高，一度大漲7%，台康生技(6589)及晶碩(6491)等也跟進大漲；航運股萬海(2615)走揚逾2%，長榮航(2618)上漲逾1%，慧洋-KY(2637)、宅配通(2642)漲幅也多振奮。另外，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)，連袂走揚，美利達盤中最高站上304.5元歷史新高，登上自行車類股的「新股王」。

台股即將在明日封關，分析師表示，封關倒數計時，年前賣壓不利續漲，指數上漲空間有限，預期大盤將在月線附近震盪，建議個股反單減碼獲利了結，持股水位偏低者不建議追高，可留意IC設計、高殖利率相關個股，以及拉跌深的伺服器概念股，若以資金面來看，全球資金面仍屬寬鬆，美國新一輪刺激經濟方案可望過關，2月10日MSCI有機會調高台股權重，預期開紅盤後，台股將有機會重回盤堅趨勢。

(時報資訊)