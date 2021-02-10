地球上農曆春節期間，遙遠的火星也將一反尋常地熱鬧起來 — 來自三個國家的火星探索器即將先後抵達。BBC中文網報導說，它們為一個共同的大目標而來：研究火星地質環境和大氣層，尋找古老的微生物生命跡象，但三者各有使命，需要完成不同的任務。

阿拉伯聯合大公國火星探測器「希望號」（Hope）2月9日首先到達目的地，恰逢50周年國慶；中國「天問-1」 兩天後（2月11日）抵達目標軌道，正值農曆新年除夕；美國「毅力號」（Perseverance）計劃18日著陸。

2020年被稱為「火星年」，因為地球和火星距離最近，發射火星探測器需要的燃料最少。這個發射窗口每26個月出現一次。

但困難和挑戰仍舊存在，包括聞者心驚的「恐怖七分鐘」，即探索器穿越火星大氣層抵達陸地的過程。迄今為止，所有火星探測任務中有一半都以失敗告終。

2020年7月，「希望號」火星探測器在日本發射，是阿拉伯聯合大公國歷史上首次火星探測行動。主要任務包括探測、研究火星大氣層；這個課題以前從未被納入任何火星探索計劃。具體而言，科學家們希望通過這次探索，進一步了解火星空氣和水分流失的原因和過程。

「希望號」也是這一輪火星探索行動中唯一不在火星著陸的探測器。它的任務是繞火星軌道運行至少一個火星年，相當於地球上687天。

它收集的數據預計2021年9月開始陸續傳回地球。但在那之前，「希望號」必須先進入環繞火星運行的軌道，這個過程風險很大，難度很高，但至關重要。預計這個過程將會持續到4月份。

BBC科技事務記者喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）稱，「希望號」的意義超出了科學探索。他說：「這被視為一種激勵和鼓舞的象徵，能夠吸引國內和整個阿拉伯世界更多中學生和大學生選修科學。」此前，只有美國、印度、前蘇聯和歐洲太空總署（ESA）火星探測器成功抵達目的地。

「希望號」抵達火星時，恰逢阿拉伯聯合大公國建國50周年。舉國上下已經張燈結彩，準備慶祝這個「國慶獻禮」時刻。

據BBC中文網報導，「天問-1號」則承擔了中國首次火星探測任務，計劃三個月之後在火星著陸。從抵達目標軌道到登陸這段時間內，主要任務是考察評估火星大氣層狀況，為降落做準備。降落過程估計很危險。登陸火星前，需要把探測器的速度從切入時的每小時2萬公里減慢到類似於步行的速度，然後著陸的「起落架」放下。

中國計劃讓這艘重240公斤的探索器於今年5月份在一片平原著陸，著陸點位於烏托邦衝擊盆地內。

火星探測器配備了折疊式太陽能光板，主要任務是研究這片區域的地表和地下淺層的地質狀況。安裝在桅桿上的攝像機負責拍照錄像，輔助導航，另外五套儀器用於測評著陸區域岩石的礦物成分和機構，同時探查是否存在水-冰。

中國科學家們希望火星探測器能工作至少90天。到目前為止，只有美國做到了在火星表面長時間持續運作，前蘇聯和歐洲的火星探測器著陸後不久便失敗，無法繼續探測任務。

「天問-1號」已經傳回第一幅火星圖像：一張黑白照片，顯示了火星表面一條巨大的峽谷 — 水手谷和沙帕雷利隕石坑等地質特徵。

這張圖片是從距離火星表面220萬公里高空拍攝的。

「天問-1號」之前，中國曾經在2011年與俄國合作火星探測，但發射失敗。不過，在那之後中國兩次成功登月，尤其是2020年在月球背面軟著陸成功，成為第一個完成此舉的國家。

美國太空總署（NASA）的「毅力號」，則擔負著尋找火星古老生命（微生物）跡象的任務。它將收集岩石標本，希望從中發現無可股價的線索，解答火星上到底是否曾經有生命存在的問題。

這是迄今為止送到另外一個星球著陸的最大、最先進的探測器，預計於2月18日格林尼治時間2100點前，進入火星赤道附近的耶澤羅隕石坑（Jezero crater）著陸。

負責「毅力號」進入、降落和著陸（EDL）過程的NASA工程師Allen Chen說：「科學家們在我們的著陸點，耶澤羅隕石坑，看到的是令人鼓舞的科研前景：一條進出山口的古河道，認為這正是尋找古代生命跡象的場所。但是我注視耶澤羅隕石坑時，看到的是危險。」

他向BBC解釋說，那裏遍地都是危險：「一道60-80公尺高的懸崖正好橫在著陸點中間；懸崖西側是很多隕石坑，即便漫遊器在其中一個坑裏著陸成功，也很難出來；向東看，是一大片岩石，如果把漫遊器在那裏放下，它會很不高興。」

幸運的是，「毅力號」在技術上有不少經過實踐驗證的成功經驗，可以確保它在一處安全的地點著陸。

這艘火星漫遊器的體積跟一輛小型四驅越野車差不多，重一噸，每天可以自動行駛200公尺距離，配備了19台相機，兩個麥克風，可以用來捕捉錄製火星上的聲音。

「毅力號」帶到火星的還有一架1.8公斤重的無人飛機，準備在火星上試飛，那將是無人機在另一個星球環境下首次飛行。

儘管看上去不乏鼓舞人心之處，「毅力號」此行收獲如何，只有等到它在火星上收集的樣本運回地球之後才能全面評估。那將是兩年後，它的火星探測任務結束以後。

(中時 )