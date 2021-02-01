受到韓國旭硝子龜尾玻璃基板熔爐1月29日發生爆炸事故，衝擊大尺寸面板接下來2到4個月供貨，帶動面板股今天開盤大漲表現，友達(2409)盤中漲幅達7.4％，開盤兩小時成交量42萬張，今天將突破上周五的50萬張大量，群創(3481)漲幅亦達到5.7％，重回所有均線之上，有望呈現量價齊揚表現。

去年底電視銷售強勁，電視業者為確保面板供應，持續願意付出較高的採購成本，使TV面板報價續揚，且由於產能轉換回TV，帶動NB及MNT報價漲幅略高於TV。

上周韓廠玻璃基板熔爐出現爆炸事故，該熔爐目前正處於改裝期，對於現階段的供給並無影響，但恐影響2到4個月的玻璃基板供應，使供給缺口問題持續，也讓近期持續攀高的面板報價可望延續漲勢。

另一方面，目前市場供需緊張使得面板業者的生產成本上升，有利面板廠議價能力提升，中長期而言，韓國面板業者退出，大陸面板業者整併且補助減少，即使因疫情帶動的需求結束後，法人認為面板產業仍可維持秩序，今年台系兩大面板廠備貨力道可望延續至第3季，並將帶來強勁獲利表現。

(時報資訊)