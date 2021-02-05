台股今(5)日封關，受到經濟環境好轉加持，投資人勇於持股過年，大盤開高99.54點，隨後漲點拉高超過200點，人氣依然沸騰。電子股依然是盤為上的人氣王，傳產族群早盤則由玻陶類股位居漲幅前列，台玻(1802)挾基本面轉佳優勢，近日再獲法人默默布局，今日開高走高，盤中漲幅超過2%，自2月初低價15.8元拉升到17元之上，先後站上5日、10日、月線，攻克季線只差一步。台玻早盤率先走強，冠軍(1806)跟上漲勢，盤中也有約1.8%的漲幅，雙強領軍下，玻陶股類股指數漲幅一度超過1%，成為傳產多方指標。

台玻受惠兩岸房地產市場有回溫跡象，營運可望重返成長，再加上組織、產品結構調整的成效漸顯現，股價修正後多方開始蠢動向上。由於大陸玻璃市場行情逐漸恢復到近2~3年的高水準，在台玻大陸市場營運貢獻度增加下，台玻體質好轉，吸引買盤進駐。

冠軍為配合大陸昆山高新技術產業開發區進行規劃，子公司信益陶瓷(中國)昆山廠將進行政策性搬遷，預計處分利益人民幣2.49億元(約新台幣10.75億元)，日前股價創高回檔修正後，連2日上拉，在封關日留個好兆頭。

玻陶類股自去年3月指數觸底後一路向上反攻，今年1月創高來到54.26，成為傳產族群中的黑馬，其中台玻從3月低點6.5元強攻到21.65元，大漲逾3倍，近來回檔到15.8元附近即有守，突顯市場對後市有信心，在台玻領頭羊的坐鎮下，玻陶股鼠年亮麗、牛年可期。

(時報資訊)