台塑四寶公布1月營收表現，其中南亞、台化、台塑化均較去年12月成長，南亞、台化更是相較去年12月以及去年同期呈現雙成長。

台塑(1301)1月合併營收192.15億元，月衰退2.5%、年成長38.7%，台塑表示，因船艙貨櫃緊缺，台塑部分訂單延後出貨，加上農曆春節長假將屆，市場買氣轉淡，且考量麥寮HDPE廠2月18日~3月12日安排工檢，為儲備庫存，1月減量接單，因此，1月PVC、PE及AE合計銷售量比去年12月減少4萬噸，影響營業額減少12.2億元，至於售價方面，則因大陸發泡料、電纜料及光伏料需求佳，EVA供不應求，且國際AE同業異常停車，加上PVC受美洲地區需求強勁，同業優先供應當地，減少外銷亞洲數量，推升市場價格，因此，台塑1月PVC、EVA及AE等產品價格比2020年12月上漲，幅度介於3~15%。

南亞(1303)1月合併營收293.5億元，月成長3.60%、年成長31.52%，南亞表示，1月銷售量差增加6.2億元，銷售價差增加4.0億元，1月受惠於銅箔基板等電子材料產品銷售持續暢旺，加上聚酯、化工產品營收小幅上揚，使單月營收優於預期，連續第8個月比前月增加，且達到2018年9月以來的最高。

台化(1326)1月合併營收267.49億元，月成長1.9%、年成長18.1%，台化表示，1月丙酮及PIA調節庫存，減少銷售2.9億元；SM安排2月檢修，儲備庫存且自用增加，銷售減少2.6億元; PTA部分外銷訂單延後交運，影響1.9億元，另外，萃餘油等回售塑化增加1.7億元及苯價回升，增加銷售1.1億元；售價方面，受油價及原料上漲影響，PX、PTA、PIA、萃餘油、塑膠及纖維等增加8.7億元；SM、苯酚及丙酮價格自高點回落，減少4.8億元。

台塑化(6505)1月合併營收422.37億元，月增加4.1%、年減少27.3%，台塑化表示，1月產品銷售量1097萬桶，比2020年12月1279萬桶減少181.1萬桶，主要是因原油平均煉製量29.5萬桶/日，比2020年12月平均煉製量30.2萬桶/日，減少7千桶/日所致，售價方面，2021年1月產品平均售價比2020年12月增加8.9美元/桶，主要係因2021年1月杜拜原油均價比2020年12月上漲5.0美元/桶及內、外銷產品價差皆比去年12月月增加所致。烯烴產品部分，1月烯烴廠平均產能利用率101%，與2020年12月相當，合計產品銷售量70.2萬噸，比2020年12月72.7萬噸減少2.5萬噸，售價上，受上游輕油價格上漲影響，乙烯及丙烯售價比2020年12月增加55美元/噸及45美元/噸，丁二烯則因供給過剩，售價比2020年12月減少309美元/噸，全產品平均售價比2020年12月增加35美元/噸。

(時報資訊)