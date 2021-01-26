市場擔心疫苗研發與分配接種進度，再加上已進入財報季，謹慎投資人先獲利下車再說。日股在消費相關景氣循環股，能源以及原物料族群領跌下，日經早盤疲弱不振。日經225指數早盤收28,641.13點，下跌181.16 點，跌幅0.63%。東證股價指數早盤暫收1,852.96點，下跌9.04點，跌幅0.49%。

市場對全球疫情產生疑慮，因為情勢嚴峻的美國，一直想辦法在增加國內疫苗接種率，歐洲各國則苦於疫苗供應商的分配進程遭到耽擱，至於日本，根本還沒開始正式接種疫苗。

至於默克藥廠（Merck）傳出終止疫苗研發，也令人擔心疫苗供應量恐怕會不夠。

日股上周漲至30年高點，但不安的投資者趕在美日已進入的超級財報周，以及27日美國聯準會發表談話之前，選擇先出脫持股。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJM）表示，大家又在擔心，新冠病毒存活時間比預期來得更久，這也說明了為何盤中景氣循環股走弱，抗跌防禦類股則走揚。

另有部分分析師指出，日本央行有些參予利率走向決策者，呼籲要更加靈活地買進ETF(指數股票型基金)，當日央行三月份審查利率政策時，這可能將是股票市場另個利空消息。

在東證核心30指數中，表現最差的是大金工業(Daikin Industries)，下跌2.38％，其次是豐田汽車下跌2.07％。

漲幅最大的是武田製藥(Takeda Pharmaceutical)，上漲1.99％，其次是日本電產(Nidec)上漲1.96％。

(時報資訊)