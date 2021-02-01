日前阪神虎隊為台灣左投陳偉殷舉行加盟記者會後，今天正式投入球隊春訓，也首度穿上阪神14號球衣，首日訓練他僅進行簡單訓練，他認為阪神陣中有很多年輕球員，球隊氣氛充滿活力。

陳偉殷上月抵達日本，進行14天居家隔離後出關，球團在30日為他舉辦加盟記者會，他表示，會不改以往「一生懸命」的態度，會竭盡全力，喊話要打敗「世仇」讀賣巨人，為球隊奪冠。

今天阪神展開春訓，陳偉殷也穿上14號球衣投入春訓，今天他僅進行簡單傳接球、跑步維持動能，並未進牛棚，他表示，雖然在台灣有持續餵球季做準備，但抵達日本後進行2周隔離後必須要重新開始。

陳偉殷也透露自己的調整方式，「跟教練和防護員溝通後，第一階段會讓我自己調整，之後再觀察看看什麼時候可以進牛棚練投。」

結束首日訓練後，陳偉殷認為，阪神球隊氣氛跟以前不太一樣，陣中有很多年輕球員，充滿活力，也不像以前年輕球員容易害羞，自己也很融入團隊。

(中時 )