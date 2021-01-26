部立桃園醫院群聚感染擴大，民眾人心惶惶，台灣產物保險日前推出保費僅500元的防疫保單，一旦遭隔離就可領10萬元，引發消費者瘋搶，立委林楚茵在臉書提醒有4種狀況不理賠後，馬上有保險人員留言，透露防疫保單背後的眉眉角角，內行網友一看驚嘆：「白花500元」。

台灣產物保險的防疫保單只要年繳500元，但只要被保險人收到政府機關開立的隔離通知書、隔離治療通知書或檢疫通知書，就能獲得10萬元理賠。不過林楚茵今(26)日在臉書發文指出，若故意在投保後，前往可能會被隔離或有染疫風險的場所等4種狀況都不予理賠，呼籲民眾不要拿自己的身體健康換取意外之財。

一名有壽險理賠證照的保險員在林楚茵臉書留言透露，其實保單的眉眉角角很多，包括除外條款、等待期、限制條款等等，千萬不要以為染疫就可領到錢，呼籲投保任何保單前，先看清楚契約內容再買也不遲。

也有內行網友認為「投保容易理賠難」，因為當桃醫宣布要隔離5000人後，保險公司就收盤了，基本上除非台灣疫情像國外一樣失控，不然應該是白花500元。

防疫保單最終日搶爆！驚見排隊人潮上百公尺！

(中時新聞網)