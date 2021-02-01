面對疫情威脅，蘋果經銷商STUDIO A 自2/1起於官網推出「桃園地區 2小時快送」以及「One to One 視訊支援服務」，為桃園地區的會員和消費者，提供防疫與速度兼具的快送服務和一對一線上零接觸教學，若使用「中國信託 LINE Pay 卡」還享 LINE Points3%回饋無上限！此外，凡消費滿1,688元就送好運紅包袋與「2021牛轉新運超級大樂透抽獎券」，券券有獎，最大獎為價值57,900元的 MacBook Pro，超過8,888個獎項，總獎金額超過百萬！

近期疫情拉警報，桃園民眾防疫意識高升，STUDIO A針對桃園地區會員推出「2小時快送」服務，開放每日11:00-20:00時段，只要會員於 STUDIO A官網「2 hr快送」專區選購產品，完成線上訂購及付款，即可享受即時宅配到府的快速與便利性，且不受平假日之限制，不僅減少公眾場所人與人的接觸頻率、還可將出門往返的時間成本節省下來，「2小時快送」服務第一階段將率先啟動「桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、蘆竹區、龜山區、大園區」等七個區域，其他區域及縣市仍可利用最快隔日到貨的宅配服務方式訂購。

凡於STUDIO A 線上商城 (官網/APP)所購買主機者(會員)，皆可獲得2次免費1小時的「One to One 視訊支援服務」，滿足不便親臨實體門市的會員，只要透過 FaceTime 或LINE 視訊，不論是新機設定、備份移轉、帳號申請與管理，或者想了解更多操作技巧，皆可輕鬆獲得 STUDIO A Apple 線上技術顧問們的視訊教學服務。此項服務採客服預約，可預約到貨隔日起14天內的時段。服務時段為週一至週日11:00-21:00（最後服務時段 20:00-21:00）。

此外，今年農曆春節 STUDIO A 推出「2021牛轉新運超級大樂透」，即日起不限官網及門市，凡消費滿1,688元就送好運紅包袋與「2021牛轉新運超級大樂透抽獎券」，2/11至2/16持行動會員卡及好運紅包中所附之抽獎券至全台STUDIO A門市，即可參加一次抽獎，且券券有獎，獎品包含STUDIO A會員積點10,000點（價值5,000元）、Moshi 藍牙無線耳罩式耳機（價值8,500元）、SEKC真無線耳機（價值2490元）、LAUT iPhone 12系列手機殼、VAP 雙18W-PD快充充電器等豐富大獎。2/11(除夕) 起至2/16(初五)，凡單筆消費滿萬元，除參加2021大樂透外，還可參加 2/17 的開工特獎，將有機會獲得 MacBook Pro 512GB（價值57,900元）、MacBook Air 256GB筆電（價值27,400元）、Beats 耳機等 12個開工大獎。

STUDIO A 2021牛轉新運超級大樂透。（STUDIO A提供／黃慧雯台北傳真）

STUDIO A 為防範疫情， 在2020年初即全面提高門市防疫層級、所有門市人員皆做好自主防護措施，每日上班都會戴口罩及量體溫、加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，即立即作自主健康管理與居家休養。同時對入店購物的會員量測額溫、並提供消毒用酒精及口罩使用，以營造安全、安心的購物環境，保護自己也保護他人！

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