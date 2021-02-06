行動支持防疫 黃適卓赴大溪老街發送口罩。（呂筱蟬攝）

自從案908確診者足跡包含大溪老街的消息曝光，大溪商圈生意一落千丈，表態參選桃園市長的前立委黃適卓近期勤跑行程，6日前往大溪老街發送商家及遊客牛年口罩。對於新竹市長林智堅近期也常到桃園，是否是黨內最大競爭者？黃則笑說：「謝謝他也關心桃園」。

縱使桃園市政府環境消毒大隊及33化兵群都在大溪老街進行2輪以上的消毒作業，老街仍受到確診者足跡影響，假日人潮銳減8成以上，年關將近，就連大溪市場採買食材年貨的人潮也少了許多，有攤商苦笑，「只能安慰自己大家都留在家大掃除，希望過年遊客會回來」。

黃適卓與大溪青商會、大溪家長協會等團體，6日共同前往大溪老街及市場宣傳防疫戴口罩、雙手勤消毒的重要性，並發遊客及商家1萬個特製的新春牛年口罩。

黃適卓說，近期桃園深受新冠肺炎疫情影響，包含南門市場、大湳市場及大溪老街等，為了振興消費，除了舉辦「我在南門市場辦年貨」活動，友人贊助特別製作1萬個牛年口罩，放置在紅包袋中發送給民眾，要用行動支持桃園防疫，也希望帶動大溪商圈消費力，鼓勵民眾重返大溪老街遊憩。

面對2022年桃園市長選舉，新竹市長林志堅近日也頻繁造訪桃園引發揣測。黃適卓表示，自己2年多前就宣布參選，走訪各區就是為了接地氣，相信民進黨會舉辦一場公平公正的黨內初選，一直以來都是競競業業在做準備，對於其他可能競爭人選他則笑說「沒什麼想法，也謝謝林市長也這麼關心桃園」。

(中時 )