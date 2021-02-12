台彩全國第一個刮中「200萬+BMW休旅車」大獎幸運兒出爐，於桃園大溪「金發財彩劵行」刮出，刮中的人是一對年約40歲夫妻，據了解，當時這對夫妻到投注站想買刮刮樂，在猶豫不知買哪種時，身旁一名客人說：「玩2000元刮刮樂就對了，頭獎2000萬，貳獎還有200萬與休旅車唷」，沒想到聽建議買一張，果真刮中貳獎「200萬元+MBW休旅車」。

據台彩表示，這對夫妻今年第一次買「2000萬超級紅包」，刮開後看到汽車符號，疑惑向櫃台確認，店家一看，開心向他恭喜刮中貳獎「200萬元+一台BMW休旅車」。這對夫妻當下開心跟小孩說：「真不敢相信一張就中了！」。

刮刮樂「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元。統計至2月10為止，2000萬元頭獎尚未被刮中，一個刮中200萬元+BMW休旅車貳獎、110個刮中100萬元。

(中時新聞網)