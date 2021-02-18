農曆春節剛過，不少人都拿壓歲錢或是年終獎金來升級裝備，各大手機品牌也紛紛對年後將要發表的新機上市摩拳擦掌，而2020年Q3上市的Galaxy S20 FE是三星主打「輕旗艦」規格的5G手機，原本價格並未因新機Galaxy S21系列上市後而有所調整，反而因外媒報導接班人Galaxy S21 FE將於下半年度面世，價格開始往下落，先於開工收心時期降價搶一波換機潮。

習慣在上半年推出Galaxy S系列旗艦機款，下半年發表向S系列致敬的Fan Edition旗艦產品的三星，2021年也是如法泡製，日前外媒釋出Galaxy S21 FE即將於下半年問世，2020年專為「星粉」量身打造的5G高規格輕旗艦機款Galaxy S20 FE 5G則開始降價，準備在正式銜接Galaxy S21 FE 5G前，搶攻5G中階手機換機潮。

Galaxy S20 FE 5G搭載高通S865旗艦級處理器、6.5吋螢幕、大感光元件的三鏡頭主相機、3200萬畫素前相機、4500mAh電池與無線快充、無線電力分享等各種5G旗艦手機規格，當時23,990元的親民價格已造成旋風，根據北台灣最大連鎖傑昇通信官網顯示，三星Galaxy S20 FE 5G年後狂降6,500元來到17,490元的甜蜜點，再送Infinity Clubz MINI可攜式藍牙喇叭，正是入手的好時機。

不過，暫時沒有5G門號需求的使用者也不用擔心，原本價格就不用萬元的4G中階手機三星Galaxy A31，擁有6.4吋Infinity-U螢幕、4,800萬畫素四鏡頭及5,000mAh電量的，也下殺3千至6,990元。

傑昇通信優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

除此之外，面對年後各家手機品牌陸續推出新機，蘋果也開始降價搶市，去年10月上市的新機iPhone 12出現超過2千5的折扣，搭載A12仿生晶片，配置10.2吋顯示器，搭配立體聲音響系統，機身採用100%再生鋁金屬打造，具備防刮耐磨的特性，還能降低環境生態負擔的iPad也跟著降價促銷。

(科技)