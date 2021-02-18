過年期間除了大樂透、威力彩，最受民眾歡迎的就是刮刮樂了。全家大小人手一張，卯起來刮發財夢。卻有網友透露，他差點因為刮刮樂在這個年被女友分手，崩潰直呼「扯不扯」。

原PO上臉書社團「靠北女友」表示，過年期間和女友走春到處逛，也去了幾間有名的財神廟拜拜，「我女友說她想試試看一張2000元的，我自認年終不錯，乾脆買整本3萬6000元，看網路影片都說回本6成」。

抱著虧也不至於輸太多的心態，原PO打定主意討女友歡心，但因身上現金不夠，特地請老闆幫他留一本。

沒想到當他領了錢回來時，正好有人買了他要的那本，「對方只買一張，結果刮中10萬元，我女友狂罵我為什麼動作這麼慢！」原PO覺得超無辜，「我都已經叫老闆幫我留了，結果是我挨罵，為了刮刮樂差點分手，你們說這扯不扯」。

網友直言，既然年終不錯，乾脆拿10萬元出來包紅包給女友，請她消消氣，「要負責的是老闆，說好保留怎麼可以賣別人」、「遇到這種情況，老闆應該先把那本拿出來，不要再賣，除非原PO沒回來」、「是我也很幹，不管有沒有女友」、「認命吧！註定與大獎擦身而過」。

(中時新聞網)