台美合作破獲跨國色情媒介集團，讓台籍女子赴海外「淘金」的價碼與她們背後各種故事曝光，在人生地不熟的國度賣淫，雖然很辛苦與寂寞，但為了賺更多的錢，不少年輕美眉仍前仆後繼闖關嘗試。

警方這次傳喚了6名曾到美國「淘金」、或遭到遣返的女子，以證人身分到案說明，發現她們年齡介於20至35歲，職業包括一般上班族、網拍美眉與直播主等。其中，有一名女子甚至已到美國賣淫4次，她坦言就是想趁著年輕多賺些錢，讓員警聽了搖頭不已。

另名女子向警方透露，她最高曾一天接客10多人，單日淨賺20多萬台幣，不過，接西方客人真的比較「辛苦」，但為了賺錢，也只能咬著牙硬撐。

警方調查，在美國伴遊一天費用約為1500至2000美元，合台幣約4萬多到5萬6000元，但有名小姐伴遊3天，竟意外收到2萬美元的小費，後來甚至與對方產生情愫，雙方以男女朋友互稱。

跨國色情媒介集團在招攬女子赴美時，標榜有免費提供宿舍，但有女子表示，宿舍裡面大陸、台灣、越南等國的女子都有，人員來去頻繁，環境也不佳，後來她發現辛苦賺來的7000美元在宿舍遭竊，根本查不出是誰偷的，嚇得她趕緊自費住到外面旅館。

(中時 )