一名洪姓男子2020年12月底間，在桃園一間自助洗衣店中探頭探腦，形跡可疑遭民眾報案檢舉，員警到場後，他卻怒嗆員警，「你有沒有老二」等，桃園地院經審後，1月28日依妨害公務罪，判其2月徒刑，得易科罰金。

據判決書指出，30歲的洪姓男子於2020年12月29日晚間10時許，在桃園一間24小時自助洗衣店內行跡可疑，事發當時桃園市龜山警分局勤務指揮中心接獲民眾報案，通知員警前往巡邏，但洪男見員警到場後，卻當場向員警嗆聲「你有沒有老二」，慘被依妨害公務罪送辦。

根據調查，洪男在2008年因妨害性自主案件遭判刑3年，緩刑5年，期間交付保護管束，後來緩刑撤銷確定，於2018年6月9日出獄，但卻在2020年再次犯行。偵訊期間，洪男坦承不諱，加上桃園市警察舉的報案受理紀錄、員警職務報告以及現場錄影畫面翻拍照片3張、現場照片4張等，移送法院聲請簡易判決。

桃園地院審理時認為，洪男明知警方依法執行公務，縱使對警方處置有不滿，仍應該謹言慎行，但卻恣意對警員口出穢言，不僅藐視國家公權力，也嚴重侵害警察機關執行職務的嚴正性，對社會秩序有不良影響。

法官參酌洪男犯後態度尚可，考量其教育程度，現仍無業以及家庭經濟狀況等，依妨害公務罪，於1月28日判刑2月，得易科罰金，以1000元折合一日。可上訴。

(中時新聞網)