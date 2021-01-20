西勝（3625）日前斥資2.5億元入股品睿綠能，取得近20％股權，與電動車代工大廠越南精密並列為品睿前兩大股東，西勝將取得一席董事席次，隨著品睿的兩輪電動車即將以自有品牌上市，西勝將成為主要供應鏈，藉此插旗兩輪電動車電池模組市場，搶全球8億台兩輪電動車商機。

西勝今年首季可望淡季不淡，除了兩輪電動車新產品挹注之外，疫情之下掀起Chromebook筆電的換機潮，西勝預期換機潮將有續航力，持續看好筆電2021年的能見度，法人據此推估，西勝今年營收可望大幅成長20～30％，不排除挑戰歷史新高紀錄。

品睿資本額約5.2億元，西勝入股之後，持股近20％，僅次於越南精密持股的30％，居第二大股東，依照其持股比率，西勝可望取得一席董事席次。

品睿將從歐洲出發，規劃全年出貨量挑戰5,000～6,000台，挑戰今年獲利，並規劃在2023年IPO。

而西勝也將成為品睿的戰略夥伴，西勝為此擴建新廠，規劃全新五條自動化生產線，產能規劃為20萬顆，較西勝現有約4萬顆的產能，大幅成長，西勝將在今年第二季開始交貨。

(工商 )