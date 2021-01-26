電動車話題正夯，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所26日舉辦「2021汽車趨勢論壇－電車產業新世代．汽車電動化革命」並發布《2021汽車產業趨勢與展望》報告指出，電池電動車（BEV）在全球的表現已經優於插電式混合動力車（PHEV），預測2030年的BEV將占新售電動車中的81％，約2,530萬台。

而插電式混合動力車（PHEV）的銷售量預計將在2030年達到580萬台，其中以中國大陸為最大的電動車市場（49％）。勤業眾信建議，零部件供應商應密切關注市場發展趨勢及原廠大廠發展策略，電動車業者應善用「策略結盟和開放平台」等二個電動車發展的關鍵特性，尋求中長期發展的市場定位。

儘管2020年新冠肺炎疫情造成全球汽車產業供給與需求的負面影響及不確定性，但電動車相關的技術、資源整合、製造與銷售等面向，仍穩定且快速發展。

而全球環境永續議題延燒，各國對於電動車的政策獎勵、二氧化碳排放量的限制令及汽車市場的重新劃分等政策皆推動電動車產業發展。

勤業眾信管理顧問服務部營運長鄭興表示，未來汽車產業以「車聯網（Connectivity）、自動駕駛技術（Autonomous）、共享（Shared）與電動車（Electrified）」等做為四大核心要素，不僅帶來傳統汽車產業的百年革命，更為企業創造嶄新的商業模式。全球許多知名科技大廠相繼宣布投資電動車產業，也為產業鏈中的相關企業帶來龐大的商機。

2020年汽車總銷量初估下降至7千萬台以下，但電動車仍可成長到250萬台，占比提高至3.5％；在消費者接受度的轉變、政策和監管措施、及商業車電動化等利多因素，也讓電動車市場在疫情影響下依舊被看好，未來十年內的電動車市場將以29％的年複合成長率持續增加。

此外，電動車產業正逐漸朝著專業代工的方向前進，這也帶動資通訊業者、電子業者、零部件廠商及擁有整合能力的業者之成長力道，創造產業整體發展的機會。

勤業眾信管理顧問服務部協理辜卓洋指出，隨著全球對於氣候變遷議題的重視度提升，歐洲及中國大陸等大國在碳排政策上也緊縮規範，伴隨獎勵政策，推動汽車電動化的趨勢。

政府的支持與大型原廠的投入，使得市售電動車款的選擇更多、與消費者購車攸關的電池效能、售價、及基礎建設也相應進展，使得全球電動車銷售量顯著增加，成長趨勢以歐洲為最佳。此外，順應全球電動車發展，跨企業及產業合作，專業分工、開放平台和資源整合的市場發展模式也漸成形，加速新的商業模式誕生。

(工商 )