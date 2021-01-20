拜登就任美國第46任總統，歐洲各國領袖對他多半是正面肯定與期許，包括英國、德國與西班牙，都期望拜登能使美國帶回國際組織與多國合作，最常用的讚詞是「美國終於回來了」。另外，西班牙首相桑傑士(Pedro Sánchez)還趁機多罵川普，說他「危害了世界上最強大的民主國家」。

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，期待與拜登「密切合作」。(圖/shutterstock)

路透社報導，英國首相強生(Boris Johnson)表示，「我期待與他（拜登）和他的新政府合作，加強我們之間的伙伴關係，並致力於共同的優先事項：包括應對氣候變化，如何從疫情大流行中恢復，另外就是加強跨大西洋安全議題。」

強生最近特別強調環保政策，他不止一次說英國要在2050年達到「零排放」，他期望美國也能跟進。

德國前國防部長、現任歐盟主席馮德萊恩。（圖／美聯社）

德國前國防部長、現任歐盟主席烏蘇拉·馮德萊恩(Ursula Gertrud von der Leyen)在推特中說：「美國終於回來了。歐洲已準備好與值得信賴的合作夥伴，重新建立聯繫與交情，為我們重視的聯盟注入新的活力，我很期待與拜登總統合作。」

德國總統史坦麥爾。(圖/美聯社)

德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)說：「今天是民主世界的好日子。美利堅合眾國曾面臨著巨大的挑戰，但是會經久不衰。儘管有人試圖破壞美國的體制，但事實證明，民主選舉基礎、司法機構和國會都很強大。今天，拜登宣誓就任總統入主白宮，這讓我感到非常欣慰。我相信很很多德國人也都有同感。」

顯然史坦麥爾在賀詞中，還暗罵了川普與其支持者。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。（資料照／路透社）

西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)講話就更直率了，他說：「拜登的勝利，代表了即使在極右翼的氣氛中，民主仍然能夠勝利、極右翼者動用了欺騙、民族分裂以及暴力手段是徒勞的。...5年前，我們只認為川普的當選，真是個可笑的爛笑話，但是5年後，我們才意識到他的危害，他幾乎傷害了世界上最強大的民主國家。」

義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)也對川普多有期許，他星期二在議會時說：「我們期待著拜登總統，將來與20國集團有各種重要合作，包括有效的多邊主義，到氣候變化公約，綠色經濟、數位通訊合作，以及社會包容。」

俄國總統普丁的機要史佩科夫(Dmitry Peskov)說，他希望拜登能夠保留與承認美俄當年簽定的中程飛彈條約，不要陷入軍備競賽。他說：「俄羅斯向來都讚成保留這項協定……如果我們的美國朋友，能夠表現出願意支持該協定，那將是令人高興的。」

(中時新聞網)