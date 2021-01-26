中共解放軍連續2日出動高達28架次戰機滋擾台灣空防，這次聲勢浩大的對台軍事威嚇，是繼20日宣佈制裁美國官員後的第2輪對拜登政府測試行動，其目的是為了即將來臨的美國新政府與北京首輪高層會談營造有利於中國的氣氛。在美中進行高層接觸之前，北京將就幾個美方關切的重大事項陸續亮出手中籌碼，猶如在一場對賭梭哈中一張張地亮出底牌，要讓美方真正感受中方在雙方的較量中所具備的實力。

這次連2日進入台灣西南防空識別區擾台行動的共機共計28架次，是去年開展持續性共機擾台行動以來最大規模，也是首次出動高達8架次轟炸機進行對台武力威嚇。美方的反應亦相當即時，美海軍羅斯福號航母於23日上午10時許，大約與共機擾台差不多相同時間經由巴士海峽進入南海活動。隨後還有美海軍4架P-8A反潛巡邏機、1架EP-3E電子偵察機、1架E-2C艦載預警機、1架C-2A艦載運輸機在內的至少7架美軍機在南海活動。

共機擾台成為常態，但這次突然升高擾台規模，顯然是對著美國拜登政府而來。圖為去年大規模共機擾台所派遣的殲-11戰機。（圖／中國軍網）

北京這種規模的武力威嚇屬於對國際上敲鑼打鼓的行動，目的當然是對美國表態。因為拜登總統上任後，北京已向華盛頓傳達意向，希望能盡快派遣高層官員就美中關係重大議題進行溝通。由於美中關係涉及的問題多，北京將就各項重要議題先錨定立場，再與拜登政府進行折衝。而這種測試性的動作早在拜登一上任就開始，在拜登就職宣誓剛完成不久，北京就宣佈制裁28名美國官員名單與制裁方式，給了正處於全球矚目風光時刻的拜登一記下馬威，頗有「花間喝道」之意。這項制裁傳達的訊息也有弦外之音，很容易讓人聯想到與大陸有生意關係的拜登之子羅伯特．杭特．拜登(Hunter Biden)。

共軍24日擾台軍機包括2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6架殲10戰機，以及2架運8反潛機、1架運8技偵機。圖為殲10戰機。（圖／中國軍網）

北京對美展示其對台灣問題的關切與能力，目的在逼迫拜登回到川普之前的美國對台政策，第一步就是要拜登政府官員重申「一個中國」的原則（北京堅稱「原則」，華盛頓則堅稱「政策」，也算「各自表述」）、重申美國3個公報與不支持台獨等立場，並改變川普時期一些偏離過去對台政策的做法。如果拜登遲遲不給予北京滿意的回覆，北京極可能逐級升高對台施壓。

如果中共想從拜登手上取回川普政府時期失去的籌碼，時機上當然是愈早愈好。拜登執政初期困擾最大的是疫情與經濟紓困，其次則是焦頭爛額的外交情勢，其中包括伊朗核協議、北韓核導彈、疏遠的歐盟關係、深陷泥淖的敘利亞與阿富汗等中東困局。而所有的盟友與對手都深知，要迫美國就範，新上任拜登政府前100天是天賜良機。如果拜登反應軟弱或應對慌亂，除了北京會得寸進尺，其他國家也會趁機圍攻或敲詐，那拜登政府剛上任除了內政困局，外交上也會有應付不完的麻煩。

有專家分析認為，這次北京升高對台軍事威嚇向拜登政府發出訊號，警告美國不得逾越紅線。這種說法只能解釋去年以來的機艦擾台與軍事演習，無法解釋此時升高軍事威嚇的原因。另有分析稱高層官員接觸是為安排拜登與習近平的高峰會晤，則屬更不靠譜的推測，畢竟目前不是美中關係順暢時期，雙方正處於近半世紀以來關係最糟時刻，各種矛盾千頭萬緒，不是舉行高峰會的時機，這是最基本的國際政治常識。

如果美中雙方近期就要進行接觸，從中方派出的人選可以看出雙方認定最有急迫性的議題是哪一方面。如果要先解決美中貿易協議中的關稅與其他經濟脫鉤議題，中方代表應該是過去兩年來主持美中貿易談判的國務院副總理劉鶴，如果因為出現危機而使台灣議題更為緊迫，前往華盛頓談判的中方代表則是國務委員兼外交部長王毅，若有北韓、伊朗或南海出現危機問題，派出的代表比較可能是國務委員楊潔箎。不過上周美媒傳出北京提議派楊潔箎赴華盛頓，爭取早日實現習近平與拜登會晤，此消息已被大陸駐美大使館否認，只是不知否認的是派出楊潔箎，還是否認為習拜會做準備，或者兩者皆非。

美國若認為中國可能誤判美方在台灣問題上的決心，可能以此為雙方接觸的優先議題。但很顯然台海危機的主動權在北京手上，首次與拜登政府接觸的議題設定仍然看北京的意願而定。畢竟拜登尚無意立即改變川普時期的第一階段貿易協議，北京也不認為對美經貿問題是當務之急，因此扳回川普政府在台灣問題走出的歧路，應該是北京認為較迫切的美中關係議題。既是如此，短期內美國如果沒有對這次軍事威嚇有強烈反應，未來一段時間可以預見中共對台軍事威嚇將一次比一次升高，除了共機進入防空識別區，還會有大規模穿越海峽中線、導彈試射以及航母戰鬥群遶島巡航等逐漸升級的活動，當然最後也不排除最激進的奪佔東沙島行動。

(中時新聞網)