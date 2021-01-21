美國新任總統拜登（Joe Biden）在華府宣誓就職之際，中國外交部今天表示，中國將制裁28名美方官員和川普（Donald Trump）政府成員，包括川普的國務卿蓬佩奧和衛生部長艾薩。
根據中國外交部網站聲明：「中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁。」
除了蓬佩奧（Mike Pompeo），被中方列入制裁的人士還包括川普政府的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、國務院主管東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）、衛生部長艾薩（Alex Azar）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）等人。
北京也制裁川普的前國安顧問波頓（John Bolton）和前首席策士巴農（Steve Bannon）。
根據中國外交部聲明：「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。」（譯者：楊昭彥）1100121
(中央社)
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