26日在宣誓將主持川普第2次彈劾案審理時，高齡80歲的民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）聲音就顯得有些微弱。

美國聯邦參議院26日首度進行川普第2次彈劾案審理，在主持開幕儀式幾小時後，參議院臨時議長、高齡80歲的民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）就神秘病倒、緊急送醫，美媒指出，他在主持會議時就已經有些上氣不接下氣、聲音微弱。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，26日在主持完川普第2次彈劾案審理開幕儀式、見證參議員宣誓幾小時後，參院臨時議長雷希就因為身體不適，緊急送進華府當地醫院觀察。

26日高齡80歲的民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）主持川普第2次彈劾案審理的開幕儀式，帶領議員宣誓，之後幾小時內就身體不適送醫觀察。

他的發言人卡爾（David Carle）發布聲明表示，當晚雷希在國會辦公室時感到身體不適，經過國會醫生檢查，出於謹慎考慮，醫生建議將他送到當地醫院觀察。

目前尚不清楚雷希的病況原因以及必須在醫院觀察多久，不過《紐約郵報》（New York Post）指出，雷希當天在主持參院開幕儀式時，有些時候顯得上氣不接下氣、聲音微弱。

雷希上周宣誓擔任參議院臨時議長，昨日他宣誓將主持接下來對美國前總統川普的第2次彈劾案審理，他也取代先前主持過川普第1次彈劾審理的美國首席大法官羅伯茲（John Roberts），羅伯茲因為川普已經卸任而選擇不主持此案。

出身佛蒙特州的80歲雷希擔任參議員長達46年，是民主黨最資深參議員。如果拜登因故無法治理國家，雷希也將成為繼賀錦麗、民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）之後，第三順位能夠代行總統職權的人。

(中時新聞網)