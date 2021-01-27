26日在宣誓將主持川普第2次彈劾案審理時，高齡80歲的民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）聲音就顯得有些微弱。

美國聯邦參議院26日首度進行川普第2次彈劾案審理，在主持開幕儀式幾小時後，參議院臨時議長、高齡80歲的民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）就神秘病倒、緊急送醫，美媒指出，他在主持會議時就已經有些上氣不接下氣、聲音微弱。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，26日在主持完川普第2次彈劾案審理開幕儀式、見證參議員宣誓幾小時後，參院臨時議長雷希就因為身體不適，緊急送進華府當地醫院觀察。

26日高齡80歲的民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）主持川普第2次彈劾案審理的開幕儀式，帶領議員宣誓，之後幾小時內就身體不適送醫觀察。

他的發言人卡爾（David Carle）發布聲明表示，當晚雷希在國會辦公室時感到身體不適，經過國會醫生檢查，出於謹慎考慮，醫生建議將他送到當地醫院觀察。

目前尚不清楚雷希的病況原因以及必須在醫院觀察多久，不過《紐約郵報》（New York Post）指出，雷希當天在主持參院開幕儀式時，有些時候顯得上氣不接下氣、聲音微弱。

雷希上周宣誓擔任參議院臨時議長，昨日他宣誓將主持接下來對美國前總統川普的第2次彈劾案審理，他也取代先前主持過川普第1次彈劾審理的美國首席大法官羅伯茲（John Roberts），羅伯茲因為川普已經卸任而選擇不主持此案。

出身佛蒙特州的80歲雷希擔任參議員長達46年，是民主黨最資深參議員。如果拜登因故無法治理國家，雷希也將成為繼賀錦麗、民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）之後，第三順位能夠代行總統職權的人。

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文章來源：Sen. Patrick Leahy, tapped to preside over Trump impeachment, hospitalized
文章來源：Sen. Patrick Leahy, set to preside over Trump impeachment, taken to hospital
文章來源：STRUCK DOWN Senator Patrick Leahy rushed to hospital as Democrat who’ll oversee Trump impeachment is struck down by mystery illness
文章來源：Sen. Patrick Leahy taken to hospital out of abundance of caution after presiding over opening of Trump's impeachment trial

(中時新聞網)

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