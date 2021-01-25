美媒報導，美國前總統川普卸任前夕仍持續施壓司法部，甚至要求司法部上訴聯邦最高法院，裁定拜登當選無效，不過遭到時任代理司法部長羅森（Jeff Rosen）等人拒絕，川普甚至計畫換掉羅森，換上自己的心腹，不過遭到司法部一票資深官員以辭職相逼，美媒評論，這是川普上任以來，插手司法部運作最為明目張膽的例子。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，《華爾街日報》（Wall Street Journal）23日引述消息人士指出，川普卸任前最後幾周仍垂死掙扎，參考外部律師團的建議，施壓美國司法部，要求司法部上訴聯邦最高法院，裁決拜登當選無效。

一名前政府官員透露，「他要我們、美國政府將一個州、或更多州直接告上聯邦最高法院」，官員還說，自從12月初德州將拜登拿下的4大搖擺州告上最高法院的訴訟遭駁回後，司法部承受的壓力「變得非常大」。

不過川普的計畫最終被打槍，包括羅森、司法部長巴爾（William Barr）、副總檢察長沃爾（Geoffrey Wall）等高層都拒絕川普的提議，他們強調沒有任何理由質疑選舉結果；此外，不管川普或拜登贏，司法部都沒有任何法定權益。

消息人士也指出，白宮律師西波隆（Pat Cipollone）及副手菲爾賓（Patrick Philbin）等人也都反對川普的提議。

另外根據《紐約時報》（New York Times）報導，計畫遭到司法部高官打槍後，川普甚至醞釀換掉代理部長羅森的想法，換上自己的心腹、「相對不為人知」的司法部民事部門代理負責人克拉克（Jeffrey Bossert Clark），克拉克先前已經表態願意用司法部的權力，替川普打官司。

不過川普最終仍在新年假期間打消念頭，原因是包括川普任命的共和黨官員在內等多位司法部高層都表態，如果川普換掉羅森，他們就要集體辭職。

CNN評論，這是川普上任以來，繼打破美國總統限制司法部黨派活動的數十年傳統之後，川普插手司法部運作「最為明目張膽」的例子。

(中時新聞網)