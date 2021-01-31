距離美國聯邦參議院開始審理彈劾川普的案子約只剩下一周，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，川普律師團中已經有5人已經跳船離開，當中還包含主要律師鮑爾斯（Butch Bowers），律師跳船的最大原因在於，無法按照川普期望，將辯護論點聚焦在選舉舞弊，反而，律師團希望聚焦在彈劾一名卸任總統違法的論點上。

美國聯邦參議院即將於2月中上旬審理二度彈劾川普一案，川普陣營直到1月下旬才公布第一位辯護律師名單，組織律師團困難重重。

美國參議院即將在2月8日當周起開始審理彈劾前總統川普一案，不過CNN引述消息人士指出，川普辯護律師團中兩大主角－同樣都來自南卡羅來納州的律師鮑爾斯、以及專精白領犯罪的芭畢爾（Deborah Barbier）已經離開團隊，當中鮑爾斯擔當組織律師團的重責大任。

除了這2名要角，同樣來自南卡的律師蓋瑟（Johnny Gasser）、哈里斯（Greg Harris）、以及來自北卡羅萊納州的律師霍華德（Josh Howard）等人都已經離開團隊。

消息人士透露，律師們臨陣求去主要是因為和川普意見不合，川普要求律師團聚焦在本屆總統大選充斥大規模選舉舞弊事件、選舉被竊取等論述，不過律師團希望將爭辯焦點放在彈劾一名卸任總統是否違法，消息人士指出，川普並不接受律師團的建議。

據悉，這些律師尚未收到任何預付款項，也尚未簽署合作意向書。

據美國全國公共電台（NPR）報導，相較於前紐約州長朱立安尼（Rudy Giuliani）等明星律師陣容，此次為川普二度彈劾案辯護的律師們知名度相對不高，他們全來自小公司，和先前的黃金陣容形成強烈對比。

報導指出，現年55歲的鮑爾斯是一名備受尊敬的律師，他曾在小布希（George W. Bush）總統時代任職於司法部；芭畢爾曾處理過多起高知名度案件，先前擔任南卡州聯邦檢察官長達15年之久。

先前曾有報導指，川普陣營為二度彈劾一案尋找律師辯護困難重重，部分律師不願牽扯進國會暴動而拒絕，有人懷疑拿不到酬勞。

目前尚不清楚川普律師團內還剩下多少律師。

(中時新聞網)