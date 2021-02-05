遭停職中的橋頭地方法院法官柯盛益，因開庭審案態度不良被休職1年，2013年復職後又屢凸槌，前年7次開庭罵當事人及律師，他被監察院訊問時坦承「我們柯家沒有一個有好脾氣的」「已經透過佛教及佛經來提升自己的修為，但是本性要改可能真的沒有這麼快」

被懲戒法院判決免職的柯盛益，之前任職高雄地院就曾因開庭審案態度不良，戕害司法形象，經監察院彈劾，並經公懲會議決休職1年的懲戒處分，2013年1月28日復職後，他在2016年3月29日又因審理案件疏忽，經高雄地院給予書面警告1次、職務評定改列為未達良好。

2019年1、2月期間，柯在審理7件民事事件中，又密集、反覆為的在法庭上罵人，遭懲戒法院認定他人格不穩定、無法控制自身情緒，應予以懲戒。

柯在監察院詢問時供稱「是我個人的警覺性不夠，開庭時沒有注意到這個部分，對於相關的彈劾、懲戒我都可以接受」、「這個大概就是與個人的修養有比較大的關聯，我都跟配股的書記官講說我們柯家沒有一個有好脾氣的」

他說「從上一次被懲戒後我就已經透過佛教及佛經來提升自己的修為，但是本性要改可能真的沒有這麼快」，懲戒法院認為，他已表達悔意，對於自己不適任法官職位已有所體認，因此判決免除法官職務，轉任司法事務官職務的處分。

(中時 )