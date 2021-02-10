YouTuber星光奈奈團隊成員艾瑪，日前疑似在刀療過程中遭性騷擾，數次遭刀療師觸碰下體、言語暗示，畫面曝光後立刻引起公憤，然而有部分網友質疑星光奈奈為什麼不提告，對此，她也發文無奈回應，「唉！因為艾瑪告館長的官司啊！」意外讓過去和館長的糾紛受到矚目。

「館長」陳之漢2019年直播時，談到艾瑪曾遭World Gym開除，還指女方因性騷擾健身工廠的男教練挨告，事後檢方、健身工廠、新北勞工局等單位都介入調查，確認艾瑪並沒有騷擾行為，也因為她沒有在World Gym上班過，更不可能有被該處開除的可能。

然而館長的抹黑還是對艾瑪造成嚴重影響，星光奈奈表示，「館長抹黑艾瑪，明明證據確鑿，但好幾次開庭，個人認為法官並不太關注這些證據與證人，反而更看重『總統親自探視』的館長那邊完全沒證據只是『聽說』、『推測』的言論，那一樣有證據的刀療影片上法庭真的有用嗎？」

艾瑪疑似遭到刀療師性騷擾。(圖/翻攝自星光奈奈頻道)

星光奈奈無奈地說，「提起告訴真的能救更多人嗎？啊他是能被判死刑喔？還是你認為人被告就會悔改？」更強調公開影片的作法，是為了避免更多女生受害，「你會因怕被罵選擇救一人，還是更多人？我選了後者，艾瑪理解我，世人侮蔑我也無所謂，我不希望看到更多女孩遭受跟艾瑪一樣的對待。」

(中時新聞網)